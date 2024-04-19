Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Taze Kayısı Üretim ve İhracatını Değerlendirme Toplantısı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde Taze Kayısı Üretim ve İhracatını Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda tarımın önemi vurgulandı ve Mersin'in kayısı üretimindeki liderliği konuşuldu.

Mersin'de "Taze Kayısı Üretim ve İhracatını Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde Mut Ziraat Odası'nda Taze Kayısı Üretim ve İhracatını Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Ülkemiz dünya ölçeğinde tarımda söz sahibi bir ülke ülkemiz içinde de Mersinimiz tarımda tarımsal üretiminde söz sahibi bir ilimiz. Ziyadesi ile son derece verimli topraklarıyla özellikle bitkisel üretimde ön plana çıkan bir ilimiz. Bakınız dünya üzerinde 136 ortalama meyve türünden bahsediliyor. Bunların 80'ninden fazlası ülkemizde yetişiyor ve ülkemizde de Mersin ilimizde güzel bir şekilde yetişiyor. Narenciyenin malum başkentiyiz ama narenciyeyle de kalmıyor. Mut ilçemizde kayısı, zeytin, üzüm, incir, elma gibi ürünleri eli nasırlı çiftçimiz üretiyor" dedi.

"Mersin ili kayısı üretiminin yüzde 80'ninden fazlası 127 bin tonluk üretimi ile Mut ilçesinde"

Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar ise, Toros dağlarının eteklerinde verimli topraklarıyla bölgenin göz bebeği konumlardan biri olan Mut ilçesinde, tarımsal üretimi ve ihracatına yönelik istişarelerde bulunmak üzere bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Ülkemizin yıllık tarımsal üretimi 58.6 milyar seviyesinde. Bu üretimle Türkiye'miz dünyada 7'nci Avrupa'da ise lider konumunda. İhracatımıza baktığımızda ise 1980'li yıllarda yaklaşık bin ihracatçıyla başlayan tarım ürünleri ihracat serüvenimiz büyük ölçüde 4 temel tarım ürününe yani incire, üzüme, tütüne ve pamuğa dayanıyordu. Bugün ise, işlenmiş tarım ürünlerinden, geleneksel tarım ürünlerimize geniş bir ürün yelpazesinin dünyanın 212 den fazla ülkesine ihraç eden konumuna ulaşmış bulunmaktayız. Bu kapsamda 2002 yılında 3.7 milyar dolar olan tarım ve gıda sanayi ihracatımız uygulamaya devam ettiğimiz doğru ve etkili tarımsal politikalarla 2023 yılına geldiğimizde yüzde 726'lık bir artışla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 31 milyar dolara yükselmiştir. Ülkemiz üretim ve ihracatın lokomotif şehirlerarasında yer alan Mersin 9.7 milyar dolarlık ihracat ile en fazla ihracat gerçekleştiren 7'inci ilimizdir. Tarım ürünleri ihracatından ise yüzde 11.3 pay alan Mersin en fazla tarım ürünü ihracatı gerçekleştiren 4'üncü ilimizdir. 2022 yılında yaklaşık 3.4 milyar düzeyinde olan Mersin Tarım ürünleri ihracatı 2023 yılında 3 buçuk milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mersin ilimizin başlıca tarım ürünleri ihracatını hububat ve bakliyatlar, yaş Meyve sebze ve yağlı tohumlar ihracatı oluşturmaktadır. İlimizin de çok güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğu yaş meyve sebze sektöründe ülkemizin 2023 yılı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 3 buçuk milyar seviyesinde gerçekleşmiştir. Mersin'in yaş sebze meyve ihracatı ise yüzde 26 oranında artarak 900 milyon dolara ulaşmış olup toplam yaş sebze meyve ihracatımızın yüzde 26'sını oluşturmaktadır. Bildiğiniz üzere ilçemiz dünya kayısı üretiminde gerek üretim alanında gerek üretim miktarında birinci sırada yer alıyor. TÜİK verilerine göre, 2023 yılında kayısı üretimi 750 bin ton, zerdali üretimi ise yaklaşık 16 bin 500 ton olarak gerçekleşmiş durumda. Ülkemiz kayısı ihracatı ise 2023 yılında 71 bin 500 ton. Bu taze kayısı ihracatı toplam 58.7 milyon dolar bir gelir elde ettik. Mersin 2023 yılındaki 156 bin tonluk kayısı üretimiyle ülkemiz kayısı üretiminden yaklaşık yüzde 21 pay almakta. Mersin ilimiz 2022 yılında 21.2 milyon dolarlık 2023 yılında 18.7 milyon dolarlık taze kayısı ihracatı gerçekleştirmiş durumdadır. Yine Mersin ili kayısı üretiminin yüzde 80'ninden fazlasını 127 bin tonluk üretimi ile Mut ilçemizin 2007 yılından bu yana coğrafi tescilli ürünü olan Mut kayısısı ile gerçekleştirdiğini görüyoruz. Toplam 77 bin dekar arazide yaklaşık 1 milyon kayısı ağacına sahip ilçemizde 4 bin kayısı üreticimiz tadıyla kokusuyla fark oluşturan bu kıymetli ürünümüzden geçimini sağlamakta ayrıca ülkemiz ekonomisine de değer katmaktadır" dedi.

Toplantı soru ve cevaplarla sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İhracat Mersin Mut İhracat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sarı kod uyarısı nedir? İşte MGM Sarı kod uyarısının anlamı Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 671. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 19-20 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? NO Pelicans Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Miami Heat Chicago Bulls NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! 19-20 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Nisan Cuma 2024? Survivor kim kazandı? 19 Nisan Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 19 Nisan Cuma TV8 Survivor HD izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 13. Bölüm tek parça HD izle 19 Nisan Cuma! Kızılcık Şerbeti 59. Bölüm Canlı İzle! Show TV'de Neler Oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title