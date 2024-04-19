Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği yasadışı bahis operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri merkez Akdeniz ilçesinde bazı şüphelilerin internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini bilgisine ulaştı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelilerin kullandığı 6 adres tespit edildi. Jandarma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 6 adet cep telefonu, 7 adet sim kartı, 9 adet banka kartı, 2 adet hard disk, 1 adet flaş bellek, yasadışı bahisten elde edilen bir miktar para ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, gerekli adli işlemlerin yapılması için jandarmaya götürüldü.