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Mersin'de Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Mersin'de otoyolda seyir halindeki kamyonetin lastiği patladı ve devrilerek takla attı. Kazada kamyonetin sürücüsü hayatını kaybederken, araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de otoyolda seyir halindeki iken lastiğinin patlaması sonucu devrilerek takla atan kamyonetin sürücüsü öldü, araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Öztürk (54) idaresindeki kamyonet, Mersin'den Erdemli ilçesi istikametine seyir halinde iken, Mersin-Erdemli Otoyolu Mezitli Viyadüğü yakınlarında tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Takla atan aracın sürücüsü olay yerine hayatını kaybederken, yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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