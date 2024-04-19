Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'de internetten yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 5 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonları, banka kartları ve harici bellekler ele geçirildi.
Mersin'de internetten yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde internetten yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 5 zanlının kimliğini belirledi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Bu kişilerin adreslerindeki 6 cep telefonu, 9 banka kartı ve 3 harici belleğe el konuldu.
Jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.