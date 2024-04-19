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Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin'de internetten yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 5 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonları, banka kartları ve harici bellekler ele geçirildi.

Mersin'de internetten yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde internetten yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 5 zanlının kimliğini belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerin adreslerindeki 6 cep telefonu, 9 banka kartı ve 3 harici belleğe el konuldu.

Jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Mersin Banka Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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