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Mersin'de dezavantajlı çocuklar için atış etkinliği düzenlendi

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Mersin'de özel ve kırsalda eğitim gören dezavantajlı çocuklar, Avrupa'nın en büyük atış poligonunda düzenlenen etkinlikle 23 Nisan'ı kutladı. Çocuklar, profesyonel sporcuların tüfekleriyle tanışarak atış yapma fırsatı buldu.

Mersin'de özel ve kırsalda eğitim gören dezavantajlı çocuklar için Avrupa'nın en büyük atış poligonunda düzenlenen etkinlikle 23 Nisan'ı kutladı. Çocuklar, düzenlenen etkinlik sayesinde ilk defa profesyonel sporcuların havalı tüfekleri ile tanışarak atış yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Mersin'in Erdemli'de bulunan Avrupa'nın en büyük atış poligonu da ilçede ilk defa özel ile kırsalda yaşayan dezavantajlı çocuklara yönelik düzenlenen '1. Çocuk Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Erdemli Sosyal Hizmet Merkezi koordinesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen etkinliğe yüzlerce çocuk katıldı. Çocukların bir çoğu ilk defa körling oynadı, profesyonel sporcuların desteğiyle havalı tüfekle atış yaparak hedefi tutturmaya çalıştı. Birbirinden farklı oyunlar da oynayan çocuklar güzel bir gün geçirdi.

23 Nisan'ı bayram gibi eğlenerek kutladıklarını ifade eden çocuklar ise çeşitli oyunlar oynayarak güzel bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

Daha çok dezavantajlı ve çeşitli desteklerden yararlanan çocukları bir araya getirdiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz, bayramı bir şenliğe dönüştürmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Etkinliğin 1. Çocuk Oyunları Şenliği olarak gerçekleştirdiğine de dikkat çeken Yılmaz, ilerleyen yıllarda da devamlı hale gelip süreklilik kazanmasını umduklarını söyledi.

Avrupa ve Türkiye'nin en büyük atış poligonunu da kurum olarak zaman zaman kullandıklarını aktaran Yılmaz," Şuanda burada olan çocuklar ilk defa buraya geldiler. Oyunlardan sonra poligonun tamamını geziyorlar. Neyin ne olduğunu daha detaylı görüyorlar" dedi.

Etkinlikleri Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve diğer protokol üyeleri de izleyerek çocuklarla yakından ilgilendi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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