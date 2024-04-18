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Mersin'de Örtü Altı Üzüm Hasadı Başladı

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Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'de örtü altında yetiştirilen üzümde hasat başladı. İlk ürünlerin kilogramı temsili olarak 300 TL'den alıcı buldu.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin'de örtü altında turfanda üretilen üzümde hasat başladı. İlk ürünlerin kilogramı temsili olarak 300 TL'den alıcı buldu.

Türkiye'nin tarımsal üretim merkezlerinden Mersin'de örtü altında turfanda üretilen sebze ve meyvelerin hasadı devam ediyor. Karadut, erik gibi ürünlerin ardından yine örtü altı yetiştirilen beyaz üzümde hasat başladı. Erdemli Kocahasanlı bölgesinde sezonun ilk üzümleri bugün hasat edildi. Üreticilerin önemli bir gelir kapısı olan turfanda üzümün ilk hasadı temsili olarak 300 TL'den alıcı bulu. Özenle hasat edilip paketlenen üzümlerin yurt içinde İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa gibi büyük şehirlere, ardından da Avrupa ile Arap ülkelerine gönderileceği ifade edildi. İlk hasadın temsili 300 TL'den alındığı üzümün piyasada fiyatının ilk 15 günde 150 TL civarında olmasının beklendiği kaydedildi.

Üzüm hasadı yapan üretici Mehmet Uygur, "Seramızda ürettiğimiz üzümlerin hasadına başladık. Bu sene verim çok güzel. Şu anda kilogramını 300 TL'den temsili olarak verdik" dedi.

"İlk ürünler iç piyasaya gönderiliyor

Örtü altı turfanda üzümün ilk hasadına başladıklarını belirten Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu ise, "Bölgemizde 400 dekar alanda örtü altı üzüm üretimi var. İçinde bulunduğumuz sera 4 dekar, küçük bir aile işletmesi. Bizim için çok kıymetli. Üreticimiz buradan geçimini sağlıyor, çocuklarını büyüttü okuttu, şu anda torunlarına bakıyor. Burada hasat başladı. İlk ürünlerimiz iç piyasaya gönderiliyor. Ürün ileriki günlerde artacaktır, o zaman yurt dışından gelen talepleri de karşılayacağız. Özellikle Arap ve Avrupa ülkelerinden talep geliyor" diye konuştu.

"Üreticilerin yaş ortalaması yükseliyor"

Girdi ve iklimsel şartların üreticiyi zaman zaman zorladığına dikkat çeken Kulu, "Çiftçilerimizin yaş ortalaması yükseliyor. Şu anda 58. Bir 5 yıl sonra bu çiftçilerimizin üretimden uzaklaşacağını düşünüyoruz. Biz de genç çiftçileri üretime davet ediyoruz. Genç çiftçilere destek verilirse üretimde daha güçlü oluruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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