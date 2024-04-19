Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda, kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı ve malzemelere el konuldu.
Mersin'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla ilçesinde iki ayrı bölgede tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN