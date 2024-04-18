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Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: Onlarca Sikke ve Tarihi Para Ele Geçirildi

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Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi değeri olan çeşitli objelerle onlarca sikke ve tarihi para ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi değeri olan çeşitli objelerle onlarca sikke ve tarihi para ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında Çamlıyayla ve Yenişehir ilçeleri sınırlarında 2 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerin ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığını öğrenen ekiplerin yaptığı takip ve araştırma sonrasında operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan arama da ise 162 adet sikke, 26 adet tarihi madeni para ile 9 adet tarihi obje ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınması için jandarmaya götürüldü.

El konulan tarihi eserlerin incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne gönderildiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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