Mersin Erdemli'de Sera Üzümleri Hasat Edildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde serada yetiştirilen üzümler hasat edildi.

Örtü altında üretilen "Yalova incisi" cinsi üzümlerin olgunlaştığı Kocahasanlı Mahallesi'ndeki 4 dekar alanda sezonun ilk ürünleri toplandı.

İşçilerin makasla asmalardan kestiği üzümler, sandıklara yerleştirildi.

İlk olarak iç piyasaya pazarlanan ürünler, kamyonetlere yüklendikten sonra ilçe haline taşındı.

Üretici ve ziraat mühendisi Emine Yaman Kulu, gazetecilere, ilçe genelindeki 400 dekar serada üzüm yetiştirildiğini söyledi.

İlk üzümlere İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kayseri ve Bursa'dan talep geldiğini dile getiren Kulu, ürünlerin artmasıyla Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden sipariş beklediklerini anlattı.

Üretici Mehmet Kuyugöz de üzümün kilogramını 300 liradan sattıklarını belirtti.

Yeni sezonda ürün verimi ve kalitesinden memnun olduklarını ifade eden Kuyugöz, "Erkenci üzümler piyasada talep görüyor. Dönüm başına 3 ton rekolte bekliyoruz." dedi.