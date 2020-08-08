Tağar çayı ünlü plajları aratmıyor
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Tağar çayı ünlü plajları aratmıyor

Tağar çayı ünlü plajları aratmıyor Sıcaktan bunalan vatandaşlar Tağar çayında hem fasıllar yapıyor hemde plaj voleybolu ile keyfini çıkartıyor Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bulunan Tağar Çayı'nın göletinde son günlerde artan hava sıcaklıkları nedeniyle serinlemeye gelen vatandaşalar...

08.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:40

Tağar çayı ünlü plajları aratmıyor

Sıcaktan bunalan vatandaşlar Tağar çayında hem fasıllar yapıyor hemde plaj voleybolu ile keyfini çıkartıyor

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bulunan Tağar Çayı'nın göletinde son günlerde artan hava sıcaklıkları nedeniyle serinlemeye gelen vatandaşalar Çayın kenarında saz çalıp, türkü söyleyerek eğlenirken bazı vatandaşlar da plaj voleyboluyla keyfini çıkardı.

Çemişgezek'te bulunan Tağar Çayı'nın bir bölüme çekilen set ile oluşan gölette, vatandaşlar sıcak yaz günlerinde serinleyip dinlenme fırsatı buluyor. Göl kenarında bazı vatandaşlar saz, klarnet, davul ve darbuka eşliğinde eğlenerek vakit geçiriyor. Gençlerin plaj voleybolu oynadığı ve güneşlendiği göl kenarı Akdeniz ve Ege'deki tatil görüntülerini aratmıyor.

Yaz aylarında burada her türlü eğlenebilecekleri mekanların olduğunu dile getiren Mehmet Göktürk Gökalp, "Belki Akdeniz'e veya Ege'ye gitme fırsatımız olmasa da bizde burada eğlenmeyi bilen insanlarız. Burada doğduk burada büyüdük. Bizim kaderimiz burada yazıldı sonuçta. Buradan ayrılamasak da burada eğlenmeyi biliyoruz. Tağar çayı bizim vazgeçilmez bir değerdir. Çemişgezek'in gözdesidir. Çay boyunca buraya benzeyen birçok yüzme yerimiz, göllerimiz var. Oralarda çalıp söylüyoruz. Oynuyoruz yüzüyoruz, eğleniyoruz. Bu şekilde zaman geçirecek çok etkinliğimiz var. Tağar çayı işte bizim için paha biçilmezdir. Çemişgezek de bizim için değerlidir. Belki bir Akdeniz, Ege kadar olmasa da bizim için buranın önemi büyüktür. Burada zaten göründüğü gibi sürekli çalıp söylüyoruz. Fasıllar, eğlenceler yapıyoruz. Yüzüyoruz, balık tutuyoruz. Onun haricinde işte ara da bir gidip plaj voleybolu da oynuyoruz. Çevre illerdeki vatandaşlar kesinlikle buraya gelmeliler. Buranın doğal güzelliklerine öncelikle saygı duyarak gözden geçirmeliler. Buraları gezmeliler. Ama her şeyden önce geldikleri gördükleri bu küçük yere bu Çemişgezek'e saygı duymalılar" dedi.

Çemişgezekli olduğunu anımsatan Ömer Faruk Tek, "Burada gördüğünüz gibi bu sıcak yaz günlerinde gelip burada fasıl yapıyoruz. Arkadaşlarla çalıyoruz, söylüyoruz. Hayat burada güzel geçiyor. İnsan için zaten memleketi değerlidir ama birde böyle doğal güzellikleri olunca gerçekten yaşlanası sürekli burada yaşayası geliyor insanın. Gerek burada olsun gerek yukarıda çay bağı olsun aşağı taraflarda olsun balığımızı tutarız fasılımızı yaparız zamanımızı bir şekilde geçiririz" diye konuştu.

Yüzmeye geldiklerini belirten vatandaşlardan Seda Aksakal ise, "Buraya genellikle pikniğe geliyoruz. Bizde burada eğleniyoruz. Havalar çok sıcak bizimde tek eğlencemiz ailemizle çayda vakit geçirmek. Yüzerek eğlenerek zamanımızı geçiriyoruz" cümlelerini kullandı.

Tağar çayı ünlü plajları aratmıyor

Kaynak: İHA

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