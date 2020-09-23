Sürücünün araçtan fırladığı kazada 4 kişi yaralandı
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Sürücünün araçtan fırladığı kazada 4 kişi yaralandı

Sürücünün araçtan fırladığı kazada 4 kişi yaralandı Kayseri Sivas Karayolu Gemerek ilçe girişine yakın bir noktada meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü araçtan fırladı, kazada 4 kişi yaralandı.

Sürücünün araçtan fırladığı kazada 4 kişi yaralandı
23.09.2020 03:45 | Son Güncelleme: 23.09.2020 03:49

Sürücünün araçtan fırladığı kazada 4 kişi yaralandı

SİVAS - Kayseri Sivas Karayolu Gemerek ilçe girişine yakın bir noktada meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü araçtan fırladı, kazada 4 kişi yaralandı.

İbrahim Kiper yönetimindeki 58 HC 300 plakalı Ford marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası araç sürücüsü araçtan fırladı. Trafik kazasında sürücü, Ahmet Karakaya (41), Süheyl Coşkun (30), Mehmet Kıyvat yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılırken ilk müdahalelerinin ardından Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN AKSOY

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