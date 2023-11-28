DenizBank, futboldaki dolandırıcılık davasında sessizliğini bozdu: Saadet zinciri ile alakamız yok
DenizBank, saadet zinciri yöntemiyle aralarında futbol dünyasının önemli isimlerinin de yer aldığı dolandırıcılık davasıyla ilgili açıklama yaptı. Olaydan ilk kez 7 Nisan 2023 tarihinde haberleri olduğunu duyuran banka yönetimi, bu tarihe kadar şube müdürü Seçil Erzan'dan kimsenin şikayetçi olmadığını belirtti. Dolandırıcılık girişimini savcılığa bildirdiklerini belirten banka, saadet zinciri ile alakaları olmadıklarını paylaştı.
Denizbank, eski şube müdürleri Seçil Erzan'ın adının karıştığı yolsuzluk dosyasına yönelik ayrıntılı açıklama yaptı. Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin dolandırıldığı gerekçesiyle açılan dava hakkında bilgi veren banka, olaydan 7 Nisan 2023 tarihinde haberdar olduklarını belirtti. Saadet zinciriyle alakaları olmadığını belirten banka yönetimi, dolandırıcılık girişimini savcılığa kendilerinin bildirdiklerini paylaştı.
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