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DenizBank, futboldaki dolandırıcılık davasında sessizliğini bozdu: Saadet zinciri ile alakamız yok

28 Kasım 2023 15:41 Son Güncelleme: 15:50 Abone Ol

DenizBank, saadet zinciri yöntemiyle aralarında futbol dünyasının önemli isimlerinin de yer aldığı dolandırıcılık davasıyla ilgili açıklama yaptı. Olaydan ilk kez 7 Nisan 2023 tarihinde haberleri olduğunu duyuran banka yönetimi, bu tarihe kadar şube müdürü Seçil Erzan'dan kimsenin şikayetçi olmadığını belirtti. Dolandırıcılık girişimini savcılığa bildirdiklerini belirten banka, saadet zinciri ile alakaları olmadıklarını paylaştı.