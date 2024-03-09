Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Manisa Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlandığı Genel Kurul'da, derneğin organ seçimleri de gerçekleştirildi. Başkanlığa Ersoy Arslan seçilirken Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: "Ünal Taşçı, Tarkan Kayhan, Alparslan Kaya ve Erol Timur."

Derneğin kurucu başkanı ve kurulduğu tarihten itibaren Başkanlığını yürüten Necmi Temizel ise onursal başkanlığa seçildi. - MANİSA