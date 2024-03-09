TÜRFAD Manisa Şubesi Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Manisa Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul'da gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı ve derneğin organ seçimleri gerçekleştirildi. Ersoy Arslan başkanlığa seçildi ve Yönetim Kurulu belirlendi. Necmi Temizel ise onursal başkanlığa seçildi.
Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Manisa Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlandığı Genel Kurul'da, derneğin organ seçimleri de gerçekleştirildi. Başkanlığa Ersoy Arslan seçilirken Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: "Ünal Taşçı, Tarkan Kayhan, Alparslan Kaya ve Erol Timur."
Derneğin kurucu başkanı ve kurulduğu tarihten itibaren Başkanlığını yürüten Necmi Temizel ise onursal başkanlığa seçildi. - MANİSA