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Trabzonspor'un 2024-2025 sezonu hazırlık kampı programı belli oldu

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Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı hazırlık kampına 24 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve Trabzon etabını 30 Haziran Pazar günü tamamlayacak. Ardından takım, 1 Temmuz Pazartesi günü Macaristan'a giderek 14 Temmuz Pazar gününe kadar burada hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 24 Haziran Pazartesi günü toplanarak çalışmalara başlayacak bordo-mavili takım, hazırlıklarının Trabzon etabını 30 Haziran Pazar günü tamamlayacak.

Trabzonspor, 1 Temmuz Pazartesi günü ise Macaristan'a giderek 14 Temmuz Pazar gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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