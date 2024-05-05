TFF Seçimli Mali Genel Kurul 18 Temmuz'da yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Seçimli Mali Genel Kurul'un kulüplerin büyük çoğunluğunun sağduyulu tutumu nedeniyle 18 Temmuz'da yapılacağını yineledi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, bazı kulüplerin ve yöneticilerinin kişisel hırs, çıkar ve menfaatlerini milli menfaatlerin önünde tuttuğu belirtildi.

Söz konusu kulüplerin seçim sürecini aceleye getirmeye çalıştıkları vurgulanarak, "Seçimli kongre ve imza süreci kulüplerimizin büyük çoğunluğunun sağduyulu tutumlarıyla amacına ulaşamamıştır. Daha önce de ilan ettiğimiz gibi TFF Seçimli Mali Genel Kurulu 18 Temmuz tarihinde yapılacaktır. Bu süreçte Türk futbolunun ortak menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak son derece sorumlu davranan Türk futbol ailesinin büyük çoğunluğuna tekrar teşekkür ederiz." denildi.

TFF'nin Türk futbolunun amir kurumu konumunu sürdürmeye devam edeceği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı kulüplerin sportif başarısızlıklarının tutarsız bahanesi olarak sporseverlerin önüne TFF'nin ve kurullarının atılma çabası, TFF'nin kurumsal yapısının zaafiyete uğratılmaya çalışılması Türk futboluna ihanet etmektir. Türkiye'deki futbol ailesinin her aşamada ve her şartta doğru bilgilenmesi için tüm şeffaflığımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Herhangi bir kulübümüzün ve kulüp başkanımızın kötü niyetli ve amacı Türk futbolunu değersizleştirmek olan bazı odakların manipülasyonlarına maruz kalmamaları için talep ettikleri her türlü desteği ve bilgiyi kendileriyle paylaşacağımızı da bilmelerini isteriz."

En önemli konsantrasyonlarının milli takımın başarısı olduğu da dile getirilen açıklama, şöyle son buldu:

"Bu açıdan özellikle Türk futbolunun içine sokulmaya çalışılan kaos ortamına hizmet etmemek ve hedefi dünya futbolunda söz sahibi olmak olan güzide kulüplerimizin saygıdeğer başkan ve değerli yöneticilerinin hiçbir yetkisi ve bilgisi olmayan bazı kaynakları referans almaması da büyük önem arz etmektedir. Zira gönül verdiği renkler birbirinden farklı olsa da ay-yıldızlı forma söz konusu olduğunda A Milli Takımımızla birlikte tek yürek olan milletimize duyduğumuz sorumluluğumuz gereği Avrupa Futbol Şampiyonası arifesinde Türk futbolunun amir kurumu olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun en önemli konsantrasyonu A Milli Takımımızın başarısı olacaktır."