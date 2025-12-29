TFF, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında yeni bir adım daha attı. TFF, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve yardımcı hakem ile 75 bölgesel gözlemciyi PFDK'ya sevk ettiğini duyurdu.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamada, 'Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.' denildi.

İşte PFDK'ye sevk edilen bölgesel hakem ve gözlemciler: