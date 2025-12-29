Haberler

TFF, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti

TFF, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti
Güncelleme:
TFF, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve yardımcı hakem ile 75 bölgesel gözlemciyi PFDK'ya sevk ettiğini duyurdu.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve yardımcı hakem ile 75 bölgesel gözlemciyi PFDK'ya sevk etti.
  • Bahis oynadığı tespit edilen bölgesel hakem, yardımcı hakem ve gözlemciler, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında yeni bir adım daha attı. TFF, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve yardımcı hakem ile 75 bölgesel gözlemciyi PFDK'ya sevk ettiğini duyurdu.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamada, 'Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.' denildi.

İşte PFDK'ye sevk edilen bölgesel hakem ve gözlemciler:

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Cahillik iyidir bilmemek daha iyi.Uzatmalarda oyuncu değişikliklerinde NESİNE mobilya reklamı olmalı.

