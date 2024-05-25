Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Okul Sporları Bocce Grup Müsabakalarını Kazandı

SAMSUN (İHA) – Okul Sporları Bocce Grup müsabakalarını Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi genç kız ve erkek takımları kazandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Okul Sporları Bocce Grup Müsabakaları yapıldı. 16 kız, 19 erkek bocce il birincisi takımlarının yarıştığı grup müsabakaları 2 gün sürdü. Çekişmeli maçlara sahne olan müsabakalara Samsun ili adına yarışan Alaçamspor Bocce Takımı'nın alt yapısını oluşturan Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi genç kız ve erkek takımları hem bocce petank takımlarda hem de volo basamak yarışmalarında grup birincisi oldu.

Kazanılan başarının ardından bilgi veren beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Sporcularımız bu sene birçok branşta Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. Aylarca okul sporları grup ve Türkiye şampiyonasına hazırlandık. 3-4 Haziran tarihlerinde Aydın İncirliova'da yapılacak Bocce Türkiye Şampiyonasında Samsun'u temsil edeceğiz. İnşallah Türkiye Şampiyonu olarak Aydın'dan döneriz. Amacımız Temmuz ayı içerisinde yapılacak Türkiye Bocce Milli Takım seçmelerine daha fazla sporcu ile katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacaktır. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN