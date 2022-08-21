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Kayseri haberi: SPOR Kayseri 3'üncü Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası başladı

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Kayseri haberler: Kayseri 3'üncü Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası başladıİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) ? Kayseri'de düzenlenen Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası başladı.

Kayseri 3'üncü Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası başladı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) ? Kayseri'de düzenlenen Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası başladı.

Şampiyonaya; Kayseri dışında Ankara, Sivas, Kırşehir ve Niğde'de faaliyet gösteren 30 spor kulüpten 60'ı kız, 120'si erkek olmak üzere toplam 180 sporcu katıldı. Gençler ve büyükler yaş kategorisinde yapılan müsabakalar bugün sona erecek.

Müsabakalar hakkında açıklama yapan yapan Muaythai Federasyonu Kültür Kurulu Başkanı Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, 'Geleneksel hale gelen Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası'nın üçüncüsü için bir araya geldik. Bugün Burada sadece Kayserili sporcular bulunmuyor. 4 ilden daha sporcuları ağırlıyoruz. Alparslan Türkeş, aile kökleri Kayserili olan Türk dünyasının her beldesinde tanınan bir Türk yiğididir. Onun adını yaşatmak ve gençlerimizin hafızalarına yazmak adına böyle bir şampiyona yaptık. Ülke genelinde muaythai olarak önde gelen illerden birisiyiz. En son yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Adana 3, İstanbul 2, Kayseri'de birinci sıraya yerleşmişti. Kayseri olarak belli bir kaliteyi yakaladık. Çevre illerin de sporcu, antrenör ve hakem gelişimi için böyle bir şampiyonayı uygun gördük. Bu şampiyonaya katılan kulüplere teşekkür ediyorum. 180 sporcu, 20 hakem, 30'a yakın kulüp yarışıyor' açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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