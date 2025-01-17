Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi

Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım o ülkeden geldi
Katliamları böyle savunmuş! Biden, Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı! Katliamları böyle savunmuş

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Hatayaspor ile 1-1 berabere kaldı. 5 maç sonra puan kaybeden sarı-kırmızılıların 3 golünün ofsayta takılması karşılaşmaya damga vurdu. Öte yandan bu sonuçla birlikte Cimbom'un deplasmandaki 17 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor'a konuk oldu. 1-0 geriye düştüğü maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılıların 17 maçlık deplasman galibiyeti serisi sona erdi.

MURAT ŞAHİN İLE İLK MAÇ

Süper Lig'de zor günler geçiren Hatayspor, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen Murat Şahin yönetiminde ilk maçına çıktı.

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Karşılaşmaya ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, kale arkasındaki tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Mersin Stadı'ndaki tribünlerin kalan kısmında ise Hatayspor ve Galatasaray taraftarları, maçı yan yana izledi. Müsabaka öncesinde, 2 Ocak'ta vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıları çalındı. Galatasaraylı futbolcular, sahaya 6 Şubat 2023'teki depremleri andıkları "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı pankartla çıktı.

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

TORREIRA DİREĞE TAKILDI

Galatasaray, ilk dakikalarda baskısını arttırdı. Sarı kırmızılı takım, 15. dakikada Torreira ile direğe takıldı. Yunus'un sağdan ceza yayına bıraktığı topa Torreira gelişine sert vurdu ama yerden giden top direkten oyun alanına döndü.

OSIMHEN ATTI AMA OFSAYT

Galatasaray, Victor Osimhen ile 26. dakikada golü buldu ama ofsayt bayrağı havaya kalktı. Dries Mertens'in sağdan ceza sahasına çevirdiği topa kale önünde iyi yükselen Nijeryalı oyuncu, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ama hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

CEMALİ PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmada ilk gol Hatayspor'dan geldi. Akdeniz ekibinin 28. dakikada kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasının solunda Rivas'ın yaptığı kafa vuruşunu Galatasaray savunmasından sekti, ancak top ceza sahasından uzaklaştırılamadı. Yaşanan karambolde Cemali, kaleye yakın mesafeden topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

CİMBOM'DAN PENALTI İTİRAZI

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Galatasaray, 33. dakikada da penaltı beklemişti. Yunus Akgün, karşılaşmanın 33. dakikasında yay üzerinden vuruşunu yaptı. Yunus'un şutunu savunmada Kilama karşıladı. Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonun ardından Kamerunlu stoperin topa elle müdahale ettiğini işaret ederek penaltı itirazında bulundu.Galatasaray cephesinin yoğun itirazlarıyla karşılaşan hakem Cihan Aydın, VAR'da bulunan Belçikalı Jan Boterberg ile görüştüğünü ve pozisyonda penaltı olmadığını belirtti. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca ilk 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

GALATASARAY PENALTIDAN ATTI

Galatasaray, beraberlik golünü 54. dakikada kazandığı penaltıdan attı. Sarı-kırmızılılar, Mertens'in Cemali'nin müdahalesiyle ceza sahasında yer kalmasıyla penaltı kazandı. VAR incelemesiyle verilen penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, kalecini müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu ve skora dengeyi getirdi.

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

OSIMHEN'İN GOLÜ YİNE OFSAYT

Victor Osimhen, 69. dakikada takımını 2-1 öne geçirse de gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Sallai'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş ceza sahası içinde Osimhen'in önünde kaldı. Onun kaleye yaptığı vuruş ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

CİMBOM3. KEZ OFSAYTA TAKILDI

Galatasaray'ın Barış Alper ile 78. dakikada bulduğu gol yine ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kerem'in soldan yaptığı ortayı Davinson kafayla indirdi. Arka direkte bulunan Barış Alper topu ağlara gönderdi ama bu golde ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

LİGDE 5 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Cimbom, bu sonuçla birlikte Süpe Lig'de 5 maç sonra puan kaybı yaşadı. Yoluna yenilgisiz devam eden sarı-kırmızılılar, en son 14. haftada Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak puan kaybetmişti.

HATAYSPOR'U YENEMİYOR

Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde puan alamadığı iki deplasmandan biri (Balıkesirspor; 2M), yaptığı üç ziyaretten de mağlubiyetle ayrıldığı Hatayspor (hükmen sonuçlar hariç). 4. ziyarette sarı kırmızılılar, Hatayspor deplasmanında ilk kez puan aldı.

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

17 MAÇLIK DEPLASMAN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla sarı kırmızılıların ligde 17 maçlık deplasman galibiyeti serisi de sona erdi. Galatasaray bu sonucun ardından ligdeki puanını 51'e çıkardı. Hatayspor ise 10 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Konyaspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
img

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
img

İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıJokerAllame:

Hakeme rağmen tebrikler Hatay

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

var hakemleri dişli çıktı beleş gollere izin vermedi penaltısarayın tiyatrolarıni yemedi

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Yine hakemle puanı aldı gs hatayın hakkını yediler nereye kadar bu gs yi kolluyacaksınız verin 5 yıldızı bizde rahat edelim

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFurkan inci:

hakem cok ugrastı ama bu sefer macı veremedi

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüsünür:

Hatay spor kalecesi acizligin semboluydu. Kendi evinde 1 puana razi olmasi

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasar Unal:

Cihan Aydın gibi tipler olduktan sonra sonuç değişmez. Orta hakemin de yabancı olması gerekir.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSencer:

İddaa yine kazandı herkes yattı büyük şike büyük para dönüyor GS bu hareketle milyon doları cebe koydu

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı VAR devreye girmedi: İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon

Tartışmalar bitmiyor! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Husiler ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldı: 3 kenti vurdular

Ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldılar
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.