Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor'a konuk oldu. 1-0 geriye düştüğü maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılıların 17 maçlık deplasman galibiyeti serisi sona erdi.

MURAT ŞAHİN İLE İLK MAÇ

Süper Lig'de zor günler geçiren Hatayspor, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen Murat Şahin yönetiminde ilk maçına çıktı.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Karşılaşmaya ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, kale arkasındaki tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Mersin Stadı'ndaki tribünlerin kalan kısmında ise Hatayspor ve Galatasaray taraftarları, maçı yan yana izledi. Müsabaka öncesinde, 2 Ocak'ta vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıları çalındı. Galatasaraylı futbolcular, sahaya 6 Şubat 2023'teki depremleri andıkları "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı pankartla çıktı.

TORREIRA DİREĞE TAKILDI

Galatasaray, ilk dakikalarda baskısını arttırdı. Sarı kırmızılı takım, 15. dakikada Torreira ile direğe takıldı. Yunus'un sağdan ceza yayına bıraktığı topa Torreira gelişine sert vurdu ama yerden giden top direkten oyun alanına döndü.

OSIMHEN ATTI AMA OFSAYT

Galatasaray, Victor Osimhen ile 26. dakikada golü buldu ama ofsayt bayrağı havaya kalktı. Dries Mertens'in sağdan ceza sahasına çevirdiği topa kale önünde iyi yükselen Nijeryalı oyuncu, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ama hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

CEMALİ PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmada ilk gol Hatayspor'dan geldi. Akdeniz ekibinin 28. dakikada kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasının solunda Rivas'ın yaptığı kafa vuruşunu Galatasaray savunmasından sekti, ancak top ceza sahasından uzaklaştırılamadı. Yaşanan karambolde Cemali, kaleye yakın mesafeden topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

CİMBOM'DAN PENALTI İTİRAZI

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Galatasaray, 33. dakikada da penaltı beklemişti. Yunus Akgün, karşılaşmanın 33. dakikasında yay üzerinden vuruşunu yaptı. Yunus'un şutunu savunmada Kilama karşıladı. Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonun ardından Kamerunlu stoperin topa elle müdahale ettiğini işaret ederek penaltı itirazında bulundu.Galatasaray cephesinin yoğun itirazlarıyla karşılaşan hakem Cihan Aydın, VAR'da bulunan Belçikalı Jan Boterberg ile görüştüğünü ve pozisyonda penaltı olmadığını belirtti. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca ilk 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

GALATASARAY PENALTIDAN ATTI

Galatasaray, beraberlik golünü 54. dakikada kazandığı penaltıdan attı. Sarı-kırmızılılar, Mertens'in Cemali'nin müdahalesiyle ceza sahasında yer kalmasıyla penaltı kazandı. VAR incelemesiyle verilen penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, kalecini müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu ve skora dengeyi getirdi.

OSIMHEN'İN GOLÜ YİNE OFSAYT

Victor Osimhen, 69. dakikada takımını 2-1 öne geçirse de gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Sallai'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş ceza sahası içinde Osimhen'in önünde kaldı. Onun kaleye yaptığı vuruş ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

CİMBOM3. KEZ OFSAYTA TAKILDI

Galatasaray'ın Barış Alper ile 78. dakikada bulduğu gol yine ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kerem'in soldan yaptığı ortayı Davinson kafayla indirdi. Arka direkte bulunan Barış Alper topu ağlara gönderdi ama bu golde ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

LİGDE 5 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Cimbom, bu sonuçla birlikte Süpe Lig'de 5 maç sonra puan kaybı yaşadı. Yoluna yenilgisiz devam eden sarı-kırmızılılar, en son 14. haftada Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak puan kaybetmişti.

HATAYSPOR'U YENEMİYOR

Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde puan alamadığı iki deplasmandan biri (Balıkesirspor; 2M), yaptığı üç ziyaretten de mağlubiyetle ayrıldığı Hatayspor (hükmen sonuçlar hariç). 4. ziyarette sarı kırmızılılar, Hatayspor deplasmanında ilk kez puan aldı.

17 MAÇLIK DEPLASMAN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla sarı kırmızılıların ligde 17 maçlık deplasman galibiyeti serisi de sona erdi. Galatasaray bu sonucun ardından ligdeki puanını 51'e çıkardı. Hatayspor ise 10 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Konyaspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.