Güne damga vuran Ali Koç, Galatasaray'ın şampiyonluğunda sevinen Mehmet Büyükekşi'ye fena bombaladı: Sizin gibi tepinmiyorlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi için de çarpıcı sözler kullandı.

"BÜTÜN TARTIŞMALAR BİTERDİ"

TFF'ye sert çıkan Koç, "Geçen sezon rakibimiz diyor ki 'PFDK Başkanı üzerinde Fenerbahçe formasıyla karar veriyor'. Başkana kaç defa dedim, 'Çık de ki; Ben Galatasaray kongre üyesiyim'. Bütün tartışmalar biterdi. MHK başkanınızı koruyun dedim, bırak korumayı ana avrat küfür ettiler kadıncağıza. Sevk bile etmediniz" dedi.

"SİZİNİ GİBİ TEPİNMİYORLAR"

Mehmet Büyükekşi'yi de eleştiren başkan, "Sayın Büyükekşi, gördük Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasındaki halinizi. Diğer bütün turnuvalarda kupayı verip gidiyorlar. Sizin gibi tepinmiyorlar. Eski bir MHK Kurulu Üyesinin bir iddiası var. O da çıkacak yakında. Tuttuğu takımın galibiyeti sonrasında başkalarının önünde maçın hakemlerini övdüğü ve bunun sık sık tekrar ettiği söyleniyor. Bu doğru mu Sayın Başkan" ifadelerini kullandı.