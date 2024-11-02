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Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu

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Geçtiğimiz haftalarda cinsel ilişki videosu çıktığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Karaarslan, bir açıklama yaparak meslektaşlarına tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem Elif Karaarslan, sosyal medya hesabından meslektaşlarına tepki gösterdi.

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu

"NEDEN DİĞER HAKEMLERİN SESİ ÇIKMIYOR?"

Karaarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hakem haksızlığa uğradığında neden diğer hakemlerin hiç sesi çıkmıyor? Aman bizim başımız yanmasm diye mi? Ya kimden neyden korkuyorsunuz bu kadar? Bugün haksızlığa karşı susanlar, yarın bir gün benzer bir haksızlığa maruz bırakılacak olan yine sizlersiniz. Korkunun ecele faydası yok. Cesur olun biraz. Siz böyle olmaya devam ettikçe isteyen istedigi gibi hakemlikle, hakemlerle oynar zaten" ifadelerini kullandı.

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu

NE OLMUŞTU?

24 yaşındaki kadın hakem Elif Karaarslan ve 61 yaşındaki gözlemci Orhan Erdemir'e kendilerine ait olduğu iddia edilen ilişki videosu sonrası TFF tarafından ömür boyu men cezası verilmişti.

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
Kaynak: Haberler.com / Spor
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