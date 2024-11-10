Canlı anlatım! Kadıköy'de ikinci gol geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Mücadelenin VAR hakemi olarak ise Sarper Barış Saka görev yapıyor. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Sivasspor ise 11 maçta topladığı 17 puanla 7. sırada yer alıyor.

İLK 11' LER

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri.

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, Koita.

CANLI ANLATIM

54' Sivassporlu futbolcular, oyuna tekrar başladıktan sonra Fenerbahçe topu hemen geri kazandı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe'nin sağdan Tadic ile kullandığı kornerde top kaleci Nikolic'te kaldı.

54' GOOOLLL! Fenerbahçe 2-0 Sivasspor

53' Fenerbahçe'de penaltı için Dusan Tadic topun başına geçti.

53' Sivasspor kalecisi Nikolic, pozisyon sonrası sarı kart gördü. Fenerbahçe, penaltı kullanacak.

52' Hakem Kadir Sağlam, pozisyonu ekranda izledi ve Fenerbahçe lehine penaltı noktasını gösterdi.

52' Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye ekrana gitti.

51' Hakem Kadir Sağlam, VAR ile konuşuyor.

51' En-Nesyri, Nikolic ile yaşadığı pozisyonda yerde kaldı. Fenerbahçe taraftarlar ve tribünler, penaltı bekledi.

51' Fenerbahçe, ikinci gole çok yaklaştı. Mert Hakan, kazandığı top sonrası En-Nesyri'yi gördü. Faslı futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş dışarıya gitti.

50' Sivasspor, ilk yarıya göre ikinci yarıya daha etkili başladı.

49' Fenerbahçe savunmasından seken topu alan Mert Hakan, En-Nesyri'yi düşündü. Top yine Sivasspor'da kaldı. Sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Keita Balde'nin ortası kaleci Livakovic'te kaldı.

48' Sivassporlu futbolcular, kazanılan top sonrası kendi aralarında pas yaptı. Daha sonra Keita Balde, ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu savunmada Samet'ten geri döndü.

47' Fenerbahçe'de topu alan Maximin, topla birlikte ilerlemek isterken orta alanda yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, faul bekledi. Hakem Kadir Sağlam, oyunu sürdürdü.

47' Karşılaşmada ikinci yarının ilk tehlikeli atağı Sivasspor'dan geldi.

46' Sivasspor tehlikesi! Amrabat, orta alanda top kaybı yaptı. Bu topu alan Charisis'in uzaktan şutu az farkla dışarıya gitti. Sivasspor, etkili oldu.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Fenerbahçe 1-0 Sivasspor

45' Tadic, serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Sırp futbolcunun vuruşu doğrudan dışarıya gitti.

45' Fenerbahçe'de serbest vuruş için topun başına Tadic ve Mert Hakan geldi.

45' Fenerbahçe, hazırlık pası yaptıktan sonra top Maximin'e geldi. Topla birlikte soldan ceza sahasına giren Fransız futbolcunun vuruşunu kaleci Nikolic kurtardı. Dönen topu sağ kanattaki Osayi Samuel aldı ve Samuel yerde kaldı. Fenerbahçe, sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

45' İlk yarıda son anlara girilirken, Fenerbahçe'nin skordaki üstünlüğü devam ediyor.

45' Gelişen Fenerbahçe atağında Maximin'in sol kanattan ortasında En-Nesyri ceza sahasında topa dokunamadı ve top doğrudan dışarıya gitti.

45' Hakem Kadir Sağlam, Sivasspor ceza sahasında yaşanan pozisyon için kısa bir süre VAR'la konuştu.

45' Fenerbahçe, sağdaki serbest vuruşu pasla kullandı. Tadic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan'ın ortasını kaleci Nikolic karşıladı. Sivasspor ceza sahasında yaşanan karambol sonrası savunma topu uzaklaştırdı.

45' Mert Hakan'ın sağdan kullandığı kornerde Sivasspor savunması topu karşıladı. Daha sonra topu alan Amrabat, yerde kaldı. Fenerbahçe, bu kez sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

45' Fenerbahçe sağdan geldi. Mert Hakan'ın sağ kanattan ortasında Sivasspor savunması topu karşıladı. Fenerbahçe, sağ kanattan korner kullanacak.

45' Sivasspor, ortalarla etkili olmak istedi. Murat'ın sağdan ortası herkesi aştı ve diğer kanada yöneldi. Topu alan Turgunbaev'in ortası ceza sahasına indi ancak hakem Kadir Sağlam, topun çıktığını işaret etti.

45' İlk yarının sonuna 9 dakika eklendi.

44' FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI! Gelişen atakta Mert Hakan'ın sağ kanattan ortasında En-Nesyri'nin yakın mesafeden vuruşu direğin dışına da çarptı ve dışarıya gitti.

43' Mert Hakan, serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi. Radakovic, bu topu karşıladı. Daha sonra top yine Fenerbahçe'de kaldı.

43' Fenerbahçeli futbolcular, ön alanda pres yaptı ve topu Amrabat kazandı. Amrabat, Charisis'in müdahalesiyle yerde kaldı ve sarı kart gördü. Fenerbahçe, sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

42' Sivasspor'da orta alanda topu alan Balde, yerde kaldı. Sivasspor, Balde'ye yapılan faulde serbest vuruşu pasla kullandı. Daha sonra Radakovic, sağ kanattaki Murat'ı düşündü ancak Djiku araya girdi. Dönen top yine Sivasspor'da kaldı.

41' Szymanski'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Alexander Djiku, ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Djiku'nun kafa vuruşunda top dışarıya gitti.

40' Fenerbahçe, sağ kanattan geldi. Tadic'in pasıyla ceza sahası içinde topu alan Osayi'nin ortasını savunma karşıladı. Fenerbahçe, sağ kanattan korner kullanacak.

40' Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, oyun alanı dışarındaki tedavisi sonrası oyuna geri döndü.

39' Tadic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu Sivasspor savunması karşıladı. Uzaklaştırılan top Fenerbahçe'den Osayi Samuel'e geldi.

39' Fenerbahçe'de faulden sonra sakatlık yaşayan Mert Hakan, tedavi için kenara geldi.

39' Fenerbahçe'de sağ kanattan kullanılacak serbest vuruş için topun başına Tadic geldi.

38' Mert Hakan, yaşanan faul pozisyonu sonrası kısa süren bir sakatlık yaşadı.

37' Gelişen Fenerbahçe atağında sağdan Tadic'in ortasında Nikolic'in müdahalesi yetersiz kaldı. Mert Hakan'ın vuruşunu savunma kaleye gitmeden önledi. Daha sonra Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda Mert Hakan, sağ kanatta Charisis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe, sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

37' Fenerbahçe, Radakovic'in kafa vuruşu dışında şu ana kadar Sivasspor'un tehlikeli bir atak geliştirmesine izin vermedi.

36' Fenerbahçeli futbolcular, ön alanda baskı yaptı ve top yeniden sarı-lacivertlilere geçti.

35' Karşılaşmanın ilk yarısı için artık son 10 dakika... Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısındaki üstünlüğü devam ediyor.

35' Fenerbahçeli taraftarlar, bu dakikalarda takımlarına desteklerini artırdı.

34' Nikolic, aut atışında topu uzun gönderdi. Bu top, Fenerbahçe'de kaldı. Gelişen atakta bu kez Amrabat, ceza sahası dışından şansını denedi. Faslı futbolcunun şutu, yandan dışarıya gitti.

33' Osayi Samuel, Rodrigues'in pozisyonuna engel olduktan sonra Fenerbahçe, orta alanda pas yaptı. Daha sonra Amrabat'ın pasıyla ceza sahası dışında topu alan Szymanski, uzaktan şansını denedi. Polonyalı futbolcunun şutu üstten dışarıya gitti.

32' Fenerbahçe'de golü atan Samet Akaydin, sarı-lacivertli formayla ilk kez GOL sevinci yaşadı.

31' Fenerbahçe, Sivaasspor karşısında ilk yarım saati 1-0 önde tamamladı.

31' Daha sonra Kostic topu alırken onun ortasını Sivasspor savunması karşıladı ve top daha sonra Sivasspor'a geçti. Tugunbaev'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues, Koita ile duvar pası yapmak istedi. Osayi Samuel araya girdi ve tehlikenin büyümesine engel oldu.

30' Radakovic'in kafa vuruşunun ardından Fenerbahçe hızlı çıktı. Tadic'in sağ kanattan ortasında Sivasspor savunması topun Szymanski'ye geçmesine izin vermedi.

30' Sivasspor'da sağ kanattaki korneri Turgunbaev kullandı. Bu topta Radakovic'in yakın mesafeden vuruşu dışarıya gitti.

29' Sivassporlu oyuncular, oyuna yeniden başladı. Konuk ekip oyuncuları, daha sonra kendi aralarında pas yaptı. Daha sonra Charisis'in ortasında Koita'nın kafa vuruşu dışarıya gitti. Hakem Kadir Sağlam, pozisyonda Djiku'nun müdahalesi olduğunu işaret etti ve korneri gösterdi.

28' Fenerbahçe, Samet Akaydin'in golüyle Sivasspor karşısında 1-0 önde. Sivasspor, oyuna bir kez daha başladı. 28' Hakem Kadir Sağlam, Sivassporlu oyuncuların itirazlarının ardından oyunculara pozisyonu anlatıyor. 27' Hakem Kadir Sağlam, VAR'da izledikten sonra Fenerbahçe'nin golünü verdi. Kadir Sağlam, Djiku'nun elle oynamadığını işaret etti. 26' Sivasspor ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda yer alan isimler Djiku ve Sundberg.

26' Fenerbahçe'nin golü için VAR'ın onayı bekleniyor. 25' Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası golden önce Sivasspor ceza sahasında yaşanan pozisyonu izlemeye ekrana gitti. 25' Hakem Kadir Sağlam, golün onayı için VAR'ı bekliyor. 24' Fenerbahçe'de asisti yapan Mert Hakan, golden sonra armayı göstererek tribünlere gitti. 24' Fenerbahçe korneri kullandıktan sonra top yine sarı-lacivertli oyuncularda kaldı. Ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan'ın sağ taraftan ortasında arka direkte Samet Akaydin topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

24' GOOOLLL! Fenerbahçe 1-0 Sivasspor

23' Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Osayi, ceza sahasına girdikten sonra Szymanski'ye pasını verdi. Szymanski, rakibinden sıyrılamadı. Dönen topu yine Fenerbahçe aldı. Mert Hakan'ın ortasında Sivasspor savunması topu karşıladı. Fenerbahçe korner kullanacak.

22' Turgunbaev'in kullandığı taç atışı sonrası top sağ kanattaki Murat'a kadar geldi. Murat topu oyun alanında kontrol edemedi ve top Fenerbahçe'ye geçti.

21' Moutoussamy, serbest vuruşu pasla kullandı. Daha sonra sol kanatta topu alan Rodrigues'in topla ilerlemesine Osayi Samuel izin vermedi ve top taca gitti.

21' Sivasspor'da Koita, orta alanda Djiku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Sivasspor, serbest vuruş kullanacak.

21' Mücadelede ilk 20 dakikalık dönem sona erdi. Henüz iki takımın da net pozisyonu bulunmuyor.

20' Fenerbahçe'de Tadic, korneri pasla kullandı. Bu topu alan Szymanski'nin sağ kanattan ortasında top arka direkteki Maximin'i geçti ve doğrudan dışarıya gitti.

19' Fenerbahçe'de Szymanski'nin ortasında Youssef En-Nesyri, kafa vuruşunu yaptı. Bu top kaleye yönelmedi ve Tadic'te kaldı. Tadic'in ceza sahasından vuruşu savunmadan dışarıya gitti. Fenerbahçe sağ kanattan korner kullanacak.

19' Fenerbahçe'de Rodrigues'in topuna müdahale ettiği sırada sakatlanan Osayi Samuel, tedavi sonrası oyuna geri döndü.

18' Sivasspor'da Turgunbaev, sol kanattaki taç atışında topu Fenerbahçe ceza sahasına kadar gönderdi. Fenerbahçe savunması bu topu karşıladı.

17' Sivasspor'da Rodrigues'in kullandığı korneri savunma karşıladı. Daha sonra topu alan Turgunbaev'in ortasını Mert Hakan karşıladı ve top sol kanattan taca gitti.

17' Osayi Samuel, tedavi için kenara geldi.

16' Fenerbahçe'de Rodrigues'in topuna müdahale eden Osayi de sakatlandı. Osayi için sağlık görevlileri oyun alanına girdi.

16' Kostic'in soldan kullandığı serbest vuruşta Sivasspor savunması topu karşıladı. Daha sonra gelişen hızlı atakta Rodrigues'in ortasını Samuel karşıladı. Sivasspor korner kullanacak.

15' Kostic, sol kanattan topla birlikte ilerlemek isterken Balde tarafından çekildi. Balde, sarı kart gördü. Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

14' Sivassporlu futbolcular kendi aralarında pas yaptıktan sonra top kaleci Nikolic'e kadar geldi. Nikolic'in uzun gönderdi ve top Fenerbahçe'de kaldı. Szymanski, sol kanattaki Maximin'i gördü. Fransız futbolcunun sol kanattan arka direğe ortasında top En-Nesyri'yi aştı.

13' Fenerbahçe, Çağlar'a yapılan faulde serbest vuruşu pasla kullandı. Daha sonra Amrabat orta alanda topu aldı. Amrabat, sol kanattaki Maximin'i görmek istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

12' Fenerbahçe'de sakatlanan Çağlar Söyüncü, oyundan çıktı. Alexander Djiku, oyuna dahil oldu.

12' Fenerbahçe'de Çağlar'ın sakatlığı nedeniyle oyun yaklaşık 4 dakikadır durdu.

11' Fenerbahçe'de Alexander Djiku, oyuna girecek.

11' Fenerbahçe'de Alexander Djiku, oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı. Fenerbahçeli taraftarlar, kenara geldiği sırada Çağlar'ı alkışladı.

10' Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe yedek kulübesine değişiklik işareti yapıldı. Çağlar oyuna devam edemeyecek. 28 yaşındaki futbolcu, şu anda yürümekte zorluk yaşıyor.

10' Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün tedavisi saha içerisinde devam ediyor. Çağlar için sedye geldi ancak milli oyuncu ayağa kalktı.

9' Koita'nın müdahalesiyle yerde kalan Çağlar, sakatlık yaşadı. Milli oyuncu için sağlık görevlileri oyun alanı içerisine girdi.

9' Sivassporlu futbolcular, pasla kullanılan serbest vuruşta topu kaleci Nikolic'e kadar gönderdi. Nikolic'in uzun gönderdiği topta Koita, Çağlar'a faul yaptı ve sarı kart gördü.

8' Nikolic'in kullandığı aut atışını Fenerbahçe savunmasında Çağlar karşıladı. Daha sonra gelişen Fenerbahçeli futbolcular kendi aralarında pas yaptı. Topu tekrar alan Çağlar, sol kanattaki Kostic'i görmek istedi. Top taca gitti. Daha sonra Koita, orta alanda Amrabat'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sivassporlu oyuncular, orta sahadaki serbest vuruşu pasla kullandı.

7' Bülent Uygun'un ekibi Sivasspor, karşılaşmanın ilk bölümlerinde rakip kaleye gitmekte zorlanıyor.

6' Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan Dusan Tadic'in ortasında Youssef En-Nesyri ceza sahası içinden kafa vuruşunu yaptı. Faslı futbolcunun kafa vuruşu dışarıya gitti.

4' Fenerbahçe yine kaleyi yokladı. Mert Hakan'ın ceza sahası dışından şutu dışarıya gitti.

2' Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Fenerbahçe'den geldi. Mert Hakan'ın sağdan arka direğe ortasında Kostic topu çevirdi. Sivasspor savunması, bu topun En-Nesyri'ye geçmesine izin vermedi.

1' Kadıköy'de ilk düdük çaldı.