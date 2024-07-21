Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadrodaki yabancı sayısını azaltmak isteyen Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerin başında yer alan Daniel Amartey, siyah-beyazlılardan ayrılmayı düşünmüyor. Arabistan'dan gelen kiralama teklifi hiç düşünmeden reddeden Amartey, maaşını karşılamaya hazır olan kulübün kendisi için hazırlattığı uçağa da binmedi. Yaşananlardan dolayı yönetime kırgın olan Ganalı futbolcu, Beşiktaş'ı sosyal medyada takipten çıktı.

Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi flaş transferlere imza atan Beşiktaş, yeni gelecek isimleri de hesaba katarak 19'a ulaşan yabancı sayısını düşürmeye çalışıyor. Ancak kontratı devam eden oyuncular, kalmak için inat ediyor. Bu futbolculardan birisi de Daniel Amartey...

ARABİSTAN'DAN KİRALAMA TEKLİFİ

Ganalı yıldız için geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'dan kiralama teklifi geldi. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 1.8 milyon euro olan maaşını da Suudi Arabistan ekibi karşılayacaktı.

KENDİSİ İÇİN HAZIRLANAN UÇAĞA BİNMEDİ

Hatta söz konusu kulüp, Amartey'e özel uçak bile hazırladı. Amartey ise uçağa binmedi ve Suudi Arabistan'a gitmek istemediğini söyledi. Yaşananlar nedeniyle yönetime kırgın olan Ganalı futbolcu, sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'ı takipten çıkardı.

HÜSEYİN YÜCEL: ZORLAYACAĞIZ

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Amartey için geçtiğimiz günlerde, "Amartey'e Suudi Arabistan'dan teklif geldi ve biz kabul ettik. Ama akabinde beyefendi Arabistan'a gitmek istemedi. İstanbul'da mutlu olduğunu söyledi. Gerekirse antrenmana çıkıp maaşını alacağını söyledi. Konu kapandı ama zorlayacağız" sözlerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geçen sezon başında Leicester City'den bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Daniel Amartey, siyah-beyazlı formayı 27 kez giydi ve bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı. 29 yaşındaki Ganalı futbolcunun Beşiktaş ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Suudi Arabistan Sosyal Medya Beşiktaş Futbol Spor Haberler

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

 Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altında işçiler var

Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altında işçiler var

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
500

Yorumlar (2)

Damla Sengul:

önce necibe bir jübile yaptırın. sonra bunları gönderin.

2
2
yanıtYanıtla
Ramazan SAKALLI:

Alan olmaz ki bunu

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title