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Tolgay Arslan'dan sürpriz imza! Artık Japonya'da futbol oynayacak

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Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen ve son olarak Avustralya Ligi takımlarından Melbourne City'de top koşturan Tolgay Arslan, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Japonya 1. Lig takımı Sanfrecce Hiroshima'ya transfer oldu.

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de top koşturan ve son olarak Avustralya Ligi takımlarından Melbourne City'de forma giyen Tolgay Arslan, sürpriz bir transfere imza attı.

YENİ DURAĞI JAPONYA

Tolgay Arslan, Japonya 1. Lig takımı Sanfrecce Hiroshima'ya transfer oldu. Japon ekibi, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu bedelsiz olarak takımına kattı.

Kulubün internet sitesine açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, "Böylesine büyük bir kulüpten gelen teklif beni çok heyecanlandırıyor ve takıma katılıp taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen Tolgay Arslan, geçtiğimiz sezon Melbourne City'ye transfer olmuştu. Tolgay, kariyerinde çıktığı 495 maçta 76 gol, 41 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Avustralya Melbourne Beşiktaş Japonya Futbol Japon Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Tandogan Dogan:

bununda iyi bir menajeri var heryerden teklif alims

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