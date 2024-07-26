Üye Girişi
Haberler

Gençlerbirliği, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, tesislerinde yaptığı antrenmanla sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü. Gençlerbirliği, yarın Beşiktaş ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

İdmana ısınma koşusuyla başlayan oyuncular, pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Başkent ekibi, yarın hazırlık maçında Beşiktaş ile karşılaşacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Kırmızı-siyahlılar, bugün kara yoluyla maçın oynanacağı Kocaeli'ne geçecek.

Kaynak: AA / Spor

Gençlerbirliği Beşiktaş Trendyol Spor Güncel Haberler

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti

 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş

İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki

 Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu

Bazı il ve ilçeleri sayıp "Sizden nefret ediyorum" diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title