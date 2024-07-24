Beşiktaş Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maça siyah-beyazlılar; Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Ernest Muçi, Can Keleş, Jackson Muleka ve Ciro Immobile 11'i ile başladı.

Mücadelenin ilk yarı golsüz sona ererken, ikinci yarıda da iki takımın atakları sonuçsuz kaldı ve mücadele 0-0 sona erdi. - İSTANBUL