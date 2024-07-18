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Hasan Arat: Beşiktaş, seçimdeki kararını adayların açıklamalarından sonra verecek

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, 'Beşiktaş, seçimdeki kararını adayların açıklamalarından sonra verecek. Üç alternatifli karar verebiliriz' dedi.

- Hasan Arat : " Beşiktaş, seçimdeki kararını adayların açıklamalarından sonra verecek"

ANKARA - Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Beşiktaş, seçimdeki kararını adayların açıklamalarından sonra verecek. Üç alternatifli karar verebiliriz" dedi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF'nin Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Kulübü olarak her zaman çok adaylı seçim olması taraftarı olduklarını aktaran Arat, "Bildiğiniz gibi 3 adayın adaylığı onaylanmıştı. Son derece kıymetli bir adayımız, UEFA İcra Kurulu Üyesi'nin adaylıktan geri çekilmesi söz konusu oldu ve iki adayla seçime gidiyoruz. Bu seçimin herkes için hayırlı olmasını diliyoruz. Herkesin özgürce oy kullanacağı ve sonuçların sandıkta belirleneceği bir seçim olması en büyük dileğimizdir. Camiaya hayırlı olsun fakat şunu söylemek istiyorum. Böylesine önemli kişiliklerin UEFA İcra Kurulu'nda görev almış bir üyenin adaylığa müracaattan sonra adaylıktan çekilmesi Türkiye için tarihe geçecek notlardan birisidir. Bu çok üzücü bir durumdur, keşke herkes adaylığı onaylandıktan sonra seçime devam etseydi bu daha doğru olurdu. Ancak demokrasiye inancımız da tamdır. Biz Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak adayların kendi programlarını tanıttıktan sonra bir araya gelip kararımızı vereceğiz. Bu kararımız bizim sandıktaki neticeyi belirleyecektir ve kararımız kendi delegelerimizin fikirleri doğrultusunda olacaktır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak bizim her zaman duruşumuz çok nettir. Her zaman demokratik seçimler istiyoruz. Bunu her zaman söyledik. ve uzun zamandan sonra ilk defa iki adaylı seçim oluyor. Bu önemlidir çünkü adayların çıkması projeleri tetikler. Daha iyi görev yapma daha iyi neticeler alma yönünde ekipler çalışır. Yönetimler daha vasıflı insanlar tarafından kurulmaya çalışılır. O yüzden ben bu iki adaylı seçimin hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"En kilit konu şeffaflıktır"

Yeni sezondan, yeni federasyon başkanından en başta şeffaflık istediklerini dile getiren Arat, "Hiç kimse birilerinin adamı olmamalı. Burada seçildikten sonra herkes üzerinden bulunduğu kulübün yeleğini çıkarmak zorundadır. Aksi takdirde güven kaybı olur. Yine aynı zamanda VAR kararlarının mutlaka kayıtlarının pazartesi günleri açıklanması önemlidir. Burada en kilit konu şeffaflıktır. Eğer şeffaflık devam etmezse biz aynı şekilde kamuoyuyla her türlü sıkıntımızı paylaşırız. Merkez Hakem Kurulu son derece önemlidir, hakemlerin uyarılması önemlidir. Bakın VAR hakemleri yabancı hakemler geldikten sonra daha farklı bir güçlülüğün içerisine girdiler. Biz zaman zaman yabancı hakem denenmesi konusunda da halen düşüncelerimiz aynı şekilde. Rekabet iyi bir şeydir, bu futbol takımındaki oyuncular da aynı şey söz konusudur. Rekabet kaliteye getirir" diye konuştu.

"Beşiktaş, seçimdeki kararını adayların açıklamalarından sonra verecek"

'Beşiktaş Kulübü'nün desteklediği bir aday var mı?' sorusuna Arat, "Beşiktaş Kulübü seçimdeki kararını adayların açıklamalarından sonra verecek. Üç alternatifli karar verebiliriz. Onu arkadaşlarımızla adaylar kendi programlarını söyledikten sonra kararlaştıracağız" dedi.

Arat, yabancı oyuncu sınırlaması hakkında da şu ifadeleri kullandı:

"Bu çok sıkıntılı bir durum çünkü yapılmış kontratlar var. Yapılmış kontratların ortasında biz sayıyı buraya indirdik denmesi kulüpleri sıkıntıya sokuyor. En azından kontratlı oyunculara süre tanınabilirdi. Çünkü bunu gören mevkiler bir baskı nedeni oluşturuyor. Dolayısıyla kulüplerin eli kolu bağlı oluyor. En azından kontratı devam eden sporcuların çözümü konusunda federasyonun daha esnek davranması gerektiğine inanıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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