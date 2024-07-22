Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ta yeni transferi Can Keleş, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon kadro yapılandırması çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta yeni transfer Can Keleş'in sağlık kontrolünden geçtiği açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Can Keleş, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Keleş; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL