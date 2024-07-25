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Optik Başkan kimdir? Mehmet Işıklar (Optik Başkan) kaç yaşında öldü?

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Çarşı grubunun kurucuları arasında yer alan Beşiktaş'ın tribün lideri Optik Başkan lakaplı Mehmet Işıklar'ın kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Mehmet Işıkların kaç yaşında ve neden öldüğünü araştırıyor.

Çarşı grubunun kurucuları arasında yer alan ve Beşiktaş'ın tribün lideri olarak tanınan Optik Başkan lakaplı Mehmet Işıklar, futbol camiasında büyük bir etkiye sahip olan önemli bir figürdür. Beşiktaş taraftarları ve futbol severler, Mehmet Işıklar'ın kim olduğunu ve onun hakkında daha fazla bilgi edinmek için merak içindeler. Özellikle, Mehmet Işıklar'ın kaç yaşında olduğu ve ölüm nedenine dair detaylar, birçok kişinin araştırma konusu haline gelmiş durumda. Peki, Optik Başkan kimdir? Mehmet Işıklar (Optik Başkan) kaç yaşında öldü?

MEHMET IŞIKLAR KİMDİR?

Mehmet Işıklar, Optik Mehmet ya da bilinen ismi ile Optik Başkan 12 Haziran 1969 yılında Kadırga'da doğmuştur. 25 Temmuz 2007'de yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Işıklar, Türk öğretmen ve Çarşı grubunun kurucuları arasında yer alan Beşiktaş'ın tribün lideridir.

Mehmet Işıklar, Kadırga'da Malatya kökenli bir baba olan Abdullah Işıklar ve Arnavut asıllı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokulu Kadırga'da, Ortaokulu Gazi Osmanpaşa Ortaokulu'nda, Liseyi Kabataş Erkek Lisesi'nde okuyarak, Üniversite'de ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. Bir yıl Ankara'nın Çubuk ilçesinde Yatılı Çubuk Lisesi'nde öğretmenlik yaptı ve daha sonra mesleğinden istifa edip İstanbul'a döndü.

Optik Başkan kimdir? Mehmet Işıklar (Optik Başkan) kaç yaşında öldü?

Çocuk yaşta maçlara gitmeye başlayan Işıklar, Beşiktaş sevgisini ailesinden aldı. Uzun yıllar tribünde bulunmaya başlayınca fanatik grupların ilgisini çekmeye ve abilerinin maskotu olmaya başladı. Kalın gözlük taktığı yıllarda gruptan biri Optik diye seslenince lakabı öyle kaldı. O yıllarda tek hayali Optik Abi olup Beşiktaş tribünlerinin lideri olmaktı. Yıllar geçtikçe taraftarlar arasında sevilen ve sayılan isimlerin başında gelen Işıklar, ihtiyacı olana yardım eder, sevgisini eksik etmez, tribüne sahip çıkardı. Hayvanları ve müzik dinlemeyi seven Optik Başkan, gezmeye ve sinemaya giden sosyal bir kişiliğe sahipti. Politik olduğunu herkes bilir, Çarşı'nın A'sının anarşiyi simgelemesindeki temel etkendi. Kötü alışkanlığından dolayı iki yıl hapiste yatan Işıklar, cezaevinden çıktıktan altı gün sonra kalp krizinden vefat etti. Cenazesinde taraftar çevrelerinin yanı sıra dönemin Beşiktaş Kulübü Başkanı, yöneticileri ve eski futbolcular yer aldı.

Kaybın ardından Beşiktaş taraftarları arasında Son Holigan olarak anılmaya başlandı. Beşiktaş İnönü Stadyumu'nda bulunan Çarşı'nın bulunduğu Kapalı tribünde özlenen isimdi. Adına besteler, marşlar ve şarkılar yazıldı. Kendisi ile özdeşleşmiş "Çok sevdik be abi!" pankartı maçlarda asılmaya devam ediyor. Gezi Parkı olayları sırasında pankartlarından biri Atatürk Kültür Merkezi'ne asıldı. Beşiktaş'ın 2020'deki bağış kampanyasında babası Abdullah Işıklar; "Kızımla beraber emekli maaşımızdan bin lira bağışlıyoruz. Para ile alınamayacak tek şey sevgidir. Ben size sevgilerimi yolluyorum." diyerek Beşiktaş'a desteğini gösterdi. Günümüzde doğum ve ölüm yıldönümlerinde taraftarlar ve Beşiktaş Kulübü tarafından anılmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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