Üye Girişi
Haberler

Beşiktaşlı Futbolcu Hadziahmetovic, Takımda Kalmak İstiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz sezon sakatlık yaşayan Beşiktaş'ın Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic, takımda kalmak istediğini kulübe iletti. Sakatlığını atlatan futbolcu, maç ritmini yakaladıktan sonra formasını geri almayı umuyor.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Beşiktaş'ın Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic, siyah-beyazlı forma için rekabete hazır. Bu sezon kiralık gönderilmesi de gündeme gelen Hadziahmetovic, takımda kalmak istediğini kulübe iletti.

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın, sahasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada yaşadığı sol diz kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan 27 yaşındaki futbolcu Hadziahmetovic tamamen iyileşti. Yakında takımla antrenmanlara başlayacak olan Bosna Hersekli futbolcunun eski formuna kavuşması için kiralık gönderilmesi gündeme geldi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre Amir Hadziahmetovic, kiralık gitme gibi bir planının olmadığını ve takımda kalmak istediğini kulübe iletti.

Başarılı futbolcu, maç ritmini yakaladıktan sonra formasını geri alacağına inanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Amir Hadziahmetovic Beşiktaş Spor Güncel Haberler

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

 Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

 Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile kaç yıl anlaştı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi gece? Mevlid Kandili ne oluyor, neler yapılmalı? Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü! Olay ne, nerede oldu? 2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar? TFF, 2024-2025 sezonu hakemlerini açıkladı! 2024- 2025 sezonu hakemleri kimler? TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR? İstanbul taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe kaç TL oldu? Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? YKS üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? Tercih Uzmanı açıkladı! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Optik Başkan kimdir? Mehmet Işıklar (Optik Başkan) kaç yaşında ve neden öldü? ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI MI? ''YKS tercih yapamıyorum'' neden? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YÖK ATLAS 2-4 Yıllık Üniversite taban puanları İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi mi? Otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs ücreti ne kadar oldu, yeni ücretler ne zaman uygulanacak? İETT öğrenci abonmanı ne kadar oldu? 2024 İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray ücretleri ne kadar? İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM || 2024 İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücreti ne kadar oldu? GÜNCEL ALTIN VE DOLAR FİYATLARI || 25 Temmuz altın ve dolar kuru güne nasıl başladı?
Bir terör halayı daha! Düğün salonunda çekilen görüntüdeki 3 kişi gözaltına alındı

Bir terör halayı daha! Düğün salonunda çekilen görüntüdeki 3 kişi gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title