Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı Bolu'da Sezona Hazırlanıyor
Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Bolu'da yaptığı kampla başladı. Siyah-beyazlılar, Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda güç, kondisyon, teknik ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Başantrenör Oliver Roy Camino yönetimindeki takım, 26 Temmuz Cuma gününe kadar Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürecek.
Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Bolu'da yaptığı kampla başladı.
Siyah-beyazlılar, Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda bugün yaptığı antrenmanda; güç, kondisyon, teknik ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Hentbol Takımı, Başantrenör Oliver Roy Camino yönetiminde kamp çalışmalarını 26 Temmuz Cuma gününe kadar Bolu'da sürdürecek. - İSTANBUL