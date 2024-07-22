Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Fatih Karagümrük forması giyen Can Keleş'i renklerine bağladı.

TRANSFERİ KARAGÜMRÜK DUYURDU

Fatih Karagümrük, Can Keleş'in Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Can Keleş'in Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Ayrıca transfer sürecinde tüm transfer etiğine uyan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'A İMZAYI ATTI

Öte yandan Beşiktaş da 22 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzanladığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, transfer açıklamasında "Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü'nde forma giyen genç orta saha oyuncusu Can Keleş'le sözleşme imzalamıştır" ifadelerini kullandı.

BONSERVİSİ VE MAAŞI

Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul ekibi ile 2.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı öne sürüldü. Can Keleş'in ise siyah-beyazlılardan yıllık 21 milyon TL maaş kazanacağı gelen bilgiler arasında.

CAN'IN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Austuria Wien altyapısından yetişen Can Keleş, geçtiğimiz sezon Karagümrük'e transfer olmuştu. Geride kalan sezonda Süper Lig'de mücadele eden kırmızı-siyahlı ekip ile 39 maça çıkan Can, 5 gol 3 asist kaydetti.