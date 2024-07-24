Van Bronkhorst'tan radikal karar! Ante Rebic'i kadro dışı bıraktı
Beşiktaş'ta ülkesinde tedavisini tamamlayan ve 2 gün önce Türkiye'ye gelen Ante Rebic, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kararıyla kadro dışı bırakıldı. Siyah-beyazlıların yollarını ayırmak istediği Rebic, maaşının tamamını talep ediyor. Kartal'ın sportif danışmanı Brad Friedel, kadroda düşünülmeyen Hırvat futbolcu ile yaptığı görüşmelerden henüz bir sonuç alamadı.
Beşiktaş'ta ülkesinde tedavisini tamamlayan ve 2 gün önce Türkiye'ye gelen Ante Rebic için karar verildi.
KADRO DIŞI BIRAKILDI
Siyah-beyazlılarda Ante Rebic, Giovanni van Bronckhorst'un kararı doğrultusunda A takım idmanlarına dahil edilmedi. Hırvat oyuncu çalışmalarını takımdan ayrı şekilde başka sahada sürdürdü.
AYRILMAK İÇİN MAAŞININ HEPSİNİ İSTİYOR
Rebic, Siyah-beyazlılardan ayrılmak için maaşının tamamını talep ediyor. Beşiktaş'ın sportif danışmanı Brad Friedel, kadroda düşünülmeyen Rebic ile yaptığı görüşmelerde de henüz bir sonuca varamadı.
SEZON PERFORMANSI
30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.