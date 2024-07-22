Beşiktaş'ın genç ve başarılı futbolcusu Mustafa Hekimoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Hekimoğlu'nun hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Mustafa Hekimoğlu kimdir? Beşiktaş'ın genç oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA HEKİMOĞLU KİMDİR?

Mustafa Erhan Hekimoğlu 22 Nisan 2007 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk profesyonel futbolcudur. Santrafor mevkiinde görev alan futbolcu Süper Lig ekiplerinden biri olan Beşiktaş'ta oynamaktadır.

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU'NUN KARİYERİ

Futbola 17 Şubat 2017 tarihinde Beşiktaş kulübünde başladı. Altyapının çeşitli kategorilerinde futbol oynadıktan sonra 7 Kasım 2022 tarihinde Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Mustafa Erhan Hekimoğlu 2 kez Türkiye U-15, 12 kez Türkiye U-16 ve 6 kez Türkiye U-17 millî takım forması olmak üzere toplam 20 kez forma giymiştir ve bu maçlarda 8 de gol atmıştır.