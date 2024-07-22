Beşiktaş'ta kamyon binaya çarptı
Beşiktaş Mecidiye Mahallesi'nde yokuş aşağı inerken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, dört katlı binanın giriş katına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, bina tahliye edildi. Olay yerinde polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Mustafa Mert KARACA/ Beşiktaş Mecidiye Mahallesi'nde yokuş aşağı inerken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, dört katlı binanın giriş katına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, bina tahliye edildi. Olay yerinde polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.