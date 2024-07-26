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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Beşiktaş, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Takım, yarın Gençlerbirliği ile oynayacağı hazırlık maçıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, sahada yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 20.00'de Kocaeli Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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