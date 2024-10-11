A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı Samsun'da konuk etti. Ay-yıldızlılar, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

MONTELLA'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı Samsun'da konuk eden A Milli Futbol Takımı, son oynadığı İzlanda maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı. Montella, sakatlıkları bulunan kaleci Mert Günok ile İsmail Yüksek'in yanı sıra Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir'in yerine Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve kaleci Uğurcan Çakır'a karşılaşmada şans verdi.

SAMSUNLULAR STADYUMU DOLDURDU

Samsun, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na 1 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptı. 33 bin 919 seyirci kapasiteli Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunlu futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri 1 saat içinde tüketti. Stadyumdaki tüm futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar, A Milli Takım oyuncularını tek tek tribünlere davet ederek alkışladı.

MAÇA HIZLI BAŞLADIK

Bizim Çocuklar, mücadeleye hızlı başladı. 7. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın, 9. dakikada ise Orkun Kökçü'nün etkili kafa vuruşu kaleci engeline takıldı. Henüz 12. dakikada ise Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında Merih Demiral'ın kafa vuruşu üstten az farkla dışarıya gitti.

UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

28. dakikada Karadağ'ın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Camaj kullandı. Bu futbolcunun orta-şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Uğurcan Çakır, son anda kornere çeldi.

MERİH'TEN HAYATİ MÜDAHELE

Mücadelenin 36. dakikasında ise Karadağ atağında topla buluşan Krstovic, ceza sahası yayı üzerinden sağ çaprazdan sert vurdu. Savunmada Merih Demiral, topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.

ÖNCE DİREK, SONRA ÜST AĞLAR

İlk yarısı 0-0 berabere biten mücadele A Milli Takımı'mız, 55. dakikada yine hole yaklaştı. Orkun Kökçü, ceza sahası yayı üzerinden sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top yakın direkten geri döndü. Ardından havalanan topa yakın mesafeden Arda Güler kafayı vurdu. Top bu kez üst ağlarda kaldı.

GALİBİYET GOLÜ İRFAN CAN'DAN

Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde bulunduran milliler, birçok gol fırsatından yararlanamasa da aradığı golü 69. dakikada vurdu. İrfan Can Kahveci, kendisi gibi oyuna sonradangiren Kenan Yıldız'ın direkten dönen topunu ağlara göndererek ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.

LİDERLİĞE DEVAM

Bizim Çocuklar, kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Türkiye, grupta puanını 7'ye yükselterek liderliğe oturdu. Karadağ'ın ise grupta puanla tanışamadı. Grubun diğer maçında ise İzlanda ve Galler 2-2 berabere kaldı. Üçüncü maçların ardından grupta oluşan puan durumu şu şekilde;

TÜRKİYE: 7 puan Galler: 5 puan İzlanda: 4 puan Karadağ: 0 puan

SIRADAKİ RAKİP İZLANDA

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi B grubunun 4. maçında İzlanda ile 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.