Üye Girişi
Haberler

A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti

A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında konuk ettiği Karadağ'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla 7 puana yükselen ay-yıldızlılar, gruptaki liderliğini sürdürdü.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı Samsun'da konuk etti. Ay-yıldızlılar, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

MONTELLA'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı Samsun'da konuk eden A Milli Futbol Takımı, son oynadığı İzlanda maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı. Montella, sakatlıkları bulunan kaleci Mert Günok ile İsmail Yüksek'in yanı sıra Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir'in yerine Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve kaleci Uğurcan Çakır'a karşılaşmada şans verdi.

SAMSUNLULAR STADYUMU DOLDURDU

Samsun, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na 1 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptı. 33 bin 919 seyirci kapasiteli Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunlu futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri 1 saat içinde tüketti. Stadyumdaki tüm futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar, A Milli Takım oyuncularını tek tek tribünlere davet ederek alkışladı.

MAÇA HIZLI BAŞLADIK

Bizim Çocuklar, mücadeleye hızlı başladı. 7. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın, 9. dakikada ise Orkun Kökçü'nün etkili kafa vuruşu kaleci engeline takıldı. Henüz 12. dakikada ise Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında Merih Demiral'ın kafa vuruşu üstten az farkla dışarıya gitti.

A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti

UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

28. dakikada Karadağ'ın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Camaj kullandı. Bu futbolcunun orta-şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Uğurcan Çakır, son anda kornere çeldi.

MERİH'TEN HAYATİ MÜDAHELE

Mücadelenin 36. dakikasında ise Karadağ atağında topla buluşan Krstovic, ceza sahası yayı üzerinden sağ çaprazdan sert vurdu. Savunmada Merih Demiral, topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.

A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti

ÖNCE DİREK, SONRA ÜST AĞLAR

İlk yarısı 0-0 berabere biten mücadele A Milli Takımı'mız, 55. dakikada yine hole yaklaştı. Orkun Kökçü, ceza sahası yayı üzerinden sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top yakın direkten geri döndü. Ardından havalanan topa yakın mesafeden Arda Güler kafayı vurdu. Top bu kez üst ağlarda kaldı.

A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti

GALİBİYET GOLÜ İRFAN CAN'DAN

Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde bulunduran milliler, birçok gol fırsatından yararlanamasa da aradığı golü 69. dakikada vurdu. İrfan Can Kahveci, kendisi gibi oyuna sonradangiren Kenan Yıldız'ın direkten dönen topunu ağlara göndererek ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.

A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti

LİDERLİĞE DEVAM

Bizim Çocuklar, kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Türkiye, grupta puanını 7'ye yükselterek liderliğe oturdu. Karadağ'ın ise grupta puanla tanışamadı. Grubun diğer maçında ise İzlanda ve Galler 2-2 berabere kaldı. Üçüncü maçların ardından grupta oluşan puan durumu şu şekilde;

  1. TÜRKİYE: 7 puan
  2. Galler: 5 puan
  3. İzlanda: 4 puan
  4. Karadağ: 0 puan

A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti

SIRADAKİ RAKİP İZLANDA

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi B grubunun 4. maçında İzlanda ile 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

A Milli Futbol Takımı İrfan Can Kahveci Karadağ Türkiye Futbol

ABD'nin iki numarasından çarpıcı açıklama: İran'ı vururuz

ABD'nin 2 numarasından 'İran' mesajı: Vururuz

 Bahçeli'nin en yakın kurmayından 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Bahçeli'ye en yakın isimden dikkat çeken ifadeler

 Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi

Domuz eti skandalına aldırmayıp destek olan birileri var
Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı

İğrenç görüntülerle gündem olan şahıs böyle yakalandı
500

Yorumlar (2)

JokerAllame:

geseliler çıkınca takım rahatladi bravo irfo

0
13
yanıtYanıtla
Bartuhan:

Tebrikler Türkiye’m

2
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Son İmparator yönetmeni kim? Çin'in son imparatoru Puyi'nin hikâyesini anlatan, Pekin'deki Yasak Şehir'de çekilmiş "Son İmparator" adlı 1987 yapımı... Beylerbeyi Sarayı'nı kim yaptırdı? 1863-1865 yılları arasında yaptırılan Beylerbeyi Sarayı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır? (11 Ekim Milyoner) İzlanda Galler kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) İzlanda Galler özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? "Kutsal Roma Cermen İmparatoru", "Avusturya Arşidükü", "İspanya Kralı" ve "Hollanda Lordu" Ünvanlarına sahip, Kanuni Sultan Süleymanın en güçlü rakibi "Herkes, ortam ve koşulların işine uygun olmasını bekler veya ister" anlamına gelen atasözü hangisidir? Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul / Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer / Ömrüm oldukça gönül tahtina keyfince kurul / Sade bir ... Türkiye Karadağ maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Türkiye Karadağ geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İzlanda - Türkiye maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.