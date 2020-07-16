SPOR Denizlispor Teknik Sorumlusu Kartop 4 puan bizi ligde tutar
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SPOR Denizlispor Teknik Sorumlusu Kartop 4 puan bizi ligde tutar

SPOR Denizlispor Teknik Sorumlusu Kartop 4 puan bizi ligde tutarDeniz TOKAT DENİZLİ (DHA) - Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, önlerinde çok önemli iki maçın bulunduğunu belirterek, 'En az 4 puan bizi ligde tutar. Ancak bizim işimizi şansa bırakmamamız lazım' dedi.

16.07.2020 21:47 | Son Güncelleme: 16.07.2020 21:55

SPOR Denizlispor Teknik Sorumlusu Kartop 4 puan bizi ligde tutar

Deniz TOKAT DENİZLİ (DHA) - Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, önlerinde çok önemli iki maçın bulunduğunu belirterek, 'En az 4 puan bizi ligde tutar. Ancak bizim işimizi şansa bırakmamamız lazım' dedi.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik sorumlu Levent Kartop yönetimindeki antrenmana sakatlığı bulunan kaleci Tolgahan Acar katılmazken, Tiago Lopes ise takımdan ayrı çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda oyuncular, istasyon çalışması ve taktik idman yaptı.

KARTOP DAHA ÇOK MÜCADELE EDECEĞİZ

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik sorumlu Kartop, Trabzonspor karşısında çok önemli bir 3 puan elde ettiklerini belirtti. Aynı mücadeleyi Alanyaspor'a karşı da sergilemek istediklerini vurgulayan Kartop, 'Artık telafisi olmayan haftalara giriyoruz. En az hatayla, en az puan kaybıyla bu süreci atlatıp takımımızı ligde tutmak istiyoruz. Önümüzde çok önemli iki maç var. Alanyaspor çok iyi bir takım. Önemli gol silahlarına sahipler. Aldıkları puanlar ortada. Biz de onlar kadar iyi bir takımız. Daha çok kazanmak isteyeceğiz, daha çok mücadele edeceğiz. Oradan puan ve puanlarla dönmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'İŞİMİZİ ŞANSA BIRAKMAMAMIZ LAZIM'

Taraftarlarının desteklerini hissettiklerini ve bu durumun sahaya pozitif olarak yansıdığını dile getiren Kartop, 'Birlik olduk, bu işi birlikte başaracağız. Alanyaspor maçında kesinlikle puan ya da puanlarla ayrılmamız gerekiyor. En az 4 puan bizi ligde tutar. Ancak bizim işimizi şansa bırakmamamız lazım. Önceliğimiz Alanyaspor maçı. Bu maçı kazanıp önümüze bakmak istiyoruz' diye konuştu.

ÖZGÜR ÇEK İKİ TANE ZOR MAÇIMIZ KALDI

Denizlisporlu futbolcu Özgür Çek ise koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından ligde en az puan toplayan ekiplerden olduklarını, Trabzonspor galibiyetinin kendilerine moral verdiğini söyledi. Alanyaspor deplasmanından puan yada puanlarla dönmek istediklerini belirten deneyimli oyuncu, 'Trabzonspor'a karşı güzel bir galibiyet aldık. Maalesef çok fazla sevinemiyoruz. Çünkü çok kritik maçlar var. İki tane zor maçımız kaldı. Alanyaspor maçı zor bir deplasman olacak. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Umuyorum oradan puanla döneriz. 3 puan alırsak muhtemelen oradan ligde kalmayı garantilemiş olarak döneceğiz. Umarım 3 puan alırız ama en kötü ihtimalle 1 puan almamız gerekiyor. Her şeyin olabileceği haftalara girdik. Umarım bu camiaya, taraftarlarımıza çok mutlu günler yaşatırız. Gelecek sezon da farklı hedeflerle karşılarında oluruz' şeklinde konuştu.

SPOR Denizlispor Teknik Sorumlusu Kartop 4 puan bizi ligde tutar

Kaynak: DHA

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