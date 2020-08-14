Son Dakika | Vali Yerlikaya açıkladı: Kadın doktora saldıran zanlı gözaltına alındı Son dakika haberi: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı kadın doktora saldıran zanlının gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı kadın doktora saldıran zanlının gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA