Dünyanın en ünlü fitness eğitmeni Richard Simmons'a cilt kanseri teşhisi konuldu

Dünyaca ünlü fitness eğitmeni Richard Simmons, son dönemde sağ gözünün altında fark ettiği ve geçmeyen bir çıkıntı nedeniyle doktora başvurduğunu açıkladı. Doktor ziyaretinin ardından aldığı haber ise hayatını altüst etti. 75 yaşındaki Simmons, doktorunun yaptığı muayene sonucunda cilt kanseri teşhisi konulduğunu öğrendiğini belirtti.

Salı günü yaptığı Facebook gönderisinde, lekenin incelenmesi sonucunda cilt kanserinin en yaygın türlerinden biri olan basal hücreli karsinom teşhisi konulduğunu paylaştı. Bu haber, hem onun hem de hayranlarının büyük bir şok yaşamasına neden oldu.

Bu hafta içinde sağlığıyla ilgili endişe yaratan bu haber, Simmons'ın Facebook'ta "ölüyorum" şeklinde yaptığı açıklamanın ardından geldi. Ancak, ardından pek çok hayranının sevgi dolu mesajları ve endişeleriyle karşılaşınca, bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve aslında ölümle ilgili olmadığını belirtti. Sebep olduğu olumsuz anlam karmaşasından dolayı da özür diledi.

Richard'ın kanser teşhisiyle ilgili olarak, doktorun tüm kanseri çıkaramadığını ve başka bir tedavi turuna gitmesi gerekeceğini belirtti. Bu haber, hem kendisi hem de sevenleri için zorlu bir sürecin başlangıcını işaret ediyor gibi görünüyor.