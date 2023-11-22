KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Akademik Yıl Açılış Törenine Katıldı

'ARAMIZDAKİ BAĞLAR DAHA DA GÜÇLENECEKTİR'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bilecik Valiliği ziyaretinin ardından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Şeyh Edebali Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katıldı. Açılışta, Tatar'ın yanı sıra Vali Şefik Aygöl, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile çok sayıda akademisyen de yer aldı. 'Güncel Sorunlar Işığında Kıbrıs ve Geleceği' konulu konferansta konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ta garantör ülke olduğunu ve bugün Kıbrıs Türk halkının huzur ve güvenliği için büyük önem taşıdığını söyledi. Kıbrıs meselesinin tarihsel süreçlerini anlatan Tatar, "Benim mücadelem bir Türklük mücadelesidir. Çünkü yürütmekte olduğum siyaset artık Kıbrıs'ta federal temelli bir ortaklık değil, çünkü ortaklık cumhuriyetinde özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne alınmasıyla dengeler fevkalade aleyhimize değişmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tek taraflı müdahale hakkıyla garantör bir devlet. 20 yıl önce meşhur Annan Planı zamanında Türkiye'nin desteğiyle Kıbrıs Türk halkının yüzde 65'i 'evet' demiş, maalesef Rumlar verdikleri sözün aksine yüzde 75 oranda 'hayır' diyerek Kıbrıs'ta federal temelli iki topluma bir araya getirebilecek bir anlaşmaya 'hayır' dediler. Evet diyen Türk halkına söz vermiş, 'siz evet' deyin. Rumlar 'hayır' dese bile izolasyonlar ve ambargolar kalkacak diye. Bir bakıma kuzeydeki Türk devletini tanıma yoluna girecekti. Ticaret, uçuşlar başlayacak. Birtakım insan hakları ayıpları vardı. Futbolu bile başkasıyla oynayamıyoruz. Kıbrıs Türk halkını yıldırmak için ama tabi yılmayacağız, o ayrı bir mesele. Buna rağmen tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne aldılar Kıbrıs Cumhuriyeti'ni. Şu anda yaşamakta olduğumuz en büyük sıkıntı ve sorun, her yerde Avrupa Birliği'ni karşımızda buluyoruz" dedi.

Mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Tatar, "Türkiye'den Kıbrıs'a su götürdük, şimdi de inşallah kablo ile elektrik götüreceğiz. Aramızdaki bağlar daha da güçlenecektir. Kimsenin de gücü bu bağları da kopartmaya yetmeyecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a 'fahri doktora' unvanı verilerek cüppesi giydirildi.