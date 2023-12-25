Üye Girişi
Haberler

Şehir Hastanesi'nde doktora saldırı: 2 şüpheliden biri tutuklandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli bir doktor, hasta yakını 2 kişi tarafından darbedildi. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı, hastane önünde protesto edildi.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor, hasta yakını 2 kişi tarafından darbedilmişti. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırı hastane önünde protesto edildi

(GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şehir Hastanesi Güvenlik Hukuk Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title