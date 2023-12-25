Şehir Hastanesi'nde doktora saldırı: 2 şüpheliden biri tutuklandı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli bir doktor, hasta yakını 2 kişi tarafından darbedildi. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı, hastane önünde protesto edildi.
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor, hasta yakını 2 kişi tarafından darbedilmişti. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Saldırı hastane önünde protesto edildi
(GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK)