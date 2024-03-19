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Samsun'da Hastaneye Götürülen Yaşlı Kadının İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı

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Samsun'da ameliyat için hastaneye götürülen yaşlı kadının içinde bulunduğu otomobil, yine aynı hastaneye doktora giden hastanın idaresindeki otomobile çarptı. Kazada hastaneye götürülen yaşlı kadın ile eşi yaralandı.

Samsun'da ameliyat için hastaneye götürülen yaşlı kadının içinde bulunduğu otomobil, yine aynı hastaneye doktora giden hastanın idaresindeki otomobile çarptı. Kazada hastaneye götürülen yaşlı kadın ile eşi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 09.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinden ameliyat olmak için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine annesini götüren Fatih Yeşiltaş idaresindeki 55 FC 140 plakalı otomobil kırmızı ışıkta durmak isteyen yine aynı hastaneye doktora giden Süleyman Bayraktar yönetimindeki 55 VA 519 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada ameliyat için hastaneye götürülen Hatice Yeşiltaş (62) ile eşi Adem Yeşiltaş yaralandı. Yaralı kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hafif yaralanan eşi Adem Yeşiltaş ise hastaneye gitmek istemedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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