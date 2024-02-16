Adana'da doktora yumruklu saldırı kameralara yansıdı

ADANA - Adana'da hasta doktora yumruk attı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesindeki Seyhan Devlet Hastanesinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre hastanenin acil servisine tedavi olmak için gelen Bekir G. görevli doktor Hüseyin D. ile ilgilenmediği gerekçesiyle tartıştı. Tartışma devam ederken Bekir G. (50), koltukta oturan doktora birden yumruk attı. Yumruğun etkisiyle doktor geriye doğru savruldu. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Olaya Seyhan ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli hastane polisi müdahale edip şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Doktor ise acil serviste tedavi altına alındı.