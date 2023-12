Depremde bacağını kaybeden doktora öğrencisi protezle ayağa kalktı

Doktora öğrencisi depremzede Aylin, protezi ile üniversiteye döndü

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak, sol bacağını diz üstünden kaybeden doktora öğrencisi Aylin Karakuş (28) 3 ay önce takılan protezle ayağa kalktı. Artık kendisi yürüyebilen Aylin Karakuş, doktorasını tamamlamak için üniversiteye geri döndü. Depremde annesi ve kendisi gibi doktora öğrencisi olan ağabeyini de kaybeden Aylin Karakuş, "Hem ağabeyimin hayali, hem de kendi hayalimi gerçekleştirerek akademisyen olmak istiyorum" dedi.

Gazi Üniversitesi Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler Bölümü'nde doktora öğrencisi Aylin Karakuş, Hatay'a tatil için ailesinin yanına gittiği sırada meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Gökkuşağı apartmanının yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Aylin Karakuş, yaklaşık 15 saat sonra babası Saim ile birlikte enkazdan yaralı kurtarılırken, annesi Hasibe ve ağabeyi Oğuzhan Karakuş hayatını kaybetti. Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Aylin Karakuş'un sol bacağı diz üstünden ampute edildi. Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aylin Karakuş, 3 ay önce protez uygulamasıyla yeniden ayağa kalktı. Fizik tedavi süreci devam eden ve kimseden destek almadan yürümeye başlayan Aylin Karakuş, Gazi Üniversitesi'ndeki doktora eğitimine geri döndü.

'AĞABEYİMİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİM'

Aylin Karakuş, enkaz altında ağabeyi ile konuştuklarını; ancak onu ve annesini kaybettiğini kaybettiğini söyledi. Protez takıldıktan sonra fizik tedavi gördüğünü, bu sürecin hala devam ettiğini aktaran Aylin Karakuş, protezle yürümeye başladıktan sonra geçen ay üniversitedeki doktora eğitimine yeniden başladığını söyledi. Aylin Karakuş, "Kasım ayında ilk defa üniversiteme döndüm. Daha sonrasında tez izleme komitesi raporunu vermem gerekiyordu. Bir hafta önce bu raporu verdim. Şu an tezim için bir adım atmış oldum. Amacım tezimi bitirmek. Çünkü ağabeyim tezini bitiremedi. Savunma gününü almayı bekliyordu. ve tek hayali aslında doktora unvanını almaktı. Bunu başaramadı ve ben bunu kendime bir hedef olarak belirledim. Şu an ilk hedefim bu. Daha sonrasında daha çok başarılı olmak ve hem onun hayali, hem de kendi hayalimi gerçekleştirerek akademisyen olmak istiyorum. Bunun için çalışıp, çabalayacağım" diye konuştu.

'ÖNÜMDE BİR ENGEL KALMADI'

Protez bacağıyla artık yürüyebildiğini ve hayalini gerçekleştirmek için önünde bir engel olmadığını belirten Aylin Karakuş, "Deprem sonrası Ankara'ya döndüğümde okula ilk geldiğimde bacağım yoktu. Şimdi ise bacağım var. Hayat bize ne gösterir bilmiyoruz. Ben şu an tutunmaya çalışıyorum ve bunu da başaracağıma da inanıyorum. Sosyal Bilgiler Eğitimi üzerine doktora yapıyorum. 'Yapay zeka destekli sosyal bilgiler öğretimi nasıl olur' diye düşündüm. Tezimi de buna göre planladım. Şu an eğer başarabilirsem yapay zeka geliştireceğim ve bu bizim alanımıza yönelik özel bir yapay zeka olacak. Özellikle depremden sonra benim gibi olan gençlere şunu söylemek istiyorum; artık bizim için hiçbir şey kolay olmayacak, bunu kabul edelim. Kaybettiğimiz hiçbir aile bireyi geri gelmeyecek; ama vazgeçmeyelim, her zaman ayağa kalkmaya çalışalım. Eğer bize öncülük eden insanlar varsa onlar için mücadele edelim" ifadelerini kullandı.