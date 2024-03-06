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Gençlik ve Spor Bakanı: Spor Kulüpleri Gençleri Kötü Alışkanlıklardan Uzak Tutuyor

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan bir rolü olduğunu belirtti. Bakan Bak, spor yapan çocukların daha az doktora gittiğini vurguladı. Ayrıca, yetenek taramasıyla yaklaşık 3 milyon çocuğun en doğru spor branşına yönlendirildiğini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan spor kulüpleridir." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İstanbul Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması Spor Söyleşisi" programına katıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile eski milli futbolcular Ümit Karan ve Semih Şentürk'ün de yer aldığı programda konuşan Bakan Bak, sporun gençleri koruyan rolüne vurgu yaparak, "Bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadele görevimiz var. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan spor kulüpleridir. Spor, pek çok kötülüğün önleyicisidir. Spor yapan çocuk az doktora gider." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, yaklaşık 3 milyon çocuğu, yetenek taraması yaparak en doğru spor branşına yönlendirdiklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı ve hakemlerin performansıyla ilgili bir soru üzerine, "Neticede bu bir performans oyunu. Herkes bu toplumun değerlerini koruyacak şekilde birbirine saygı duymalı. Hakemler de performanslarına dikkat etmeli. Yöneticisinden antrenörüne herkes sağduyulu hareket etmeli. Umarım hak eden kazanır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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