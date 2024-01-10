Hastanede tartıştığı doktora silah çeken erkek hasta polis tarafından öldürüldü

Amerika Birleşik Devletler'inin Nowra eyaletinde bulunan bir tıp merkezinde tartıştığı polise silah çeken 34 yaşındaki erkek hasta polise tarafından öldürüldü.

Yetkililer, polisin 34 yaşındaki bir adamın Çarşamba günü öğlen saat 1 civarında bir tıp merkezinde doktor ile kavga edip doktora silah çektiği ihbarını almasından sonra olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Adam, tıp merkezinden çıkardan kapıda karşılaştığı polislere doğru silahını doğrultunca, polise kendisine defalarca ateş ederek öldürdü.

Polis Yardımcı Komiseri Peter Cotter, hastanın tıp merkezine düzenli olarak gittiğini ve bir doktorla konuşurken "son derece huzursuzlandığını" söyledi.

'Cotter, "O konuşma sırasında, sebepsiz yere, bir ateşli silah çıkardı" dedi.

Cotter, "Polis tarafından bir dizi ateş edildi" dedi. "Birden çok kez vuruldu."

Adam, suç geçmişi olmaktan ziyade zihinsel sağlık sorunları nedeniyle polis tarafından biliniyordu.

Polis cinayet şubesinden bir ekip, ölüme yol açan sebepleri soruşturacak.