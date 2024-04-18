Doktoru darp etmişti: Mahkeme yurtdışına çıkışını yasakladı

EDİRNE - Edirne'de daha önce darp ettiği doktora yönelik sosyal medya hesabı üzerinden tehdit paylaşımları gerekçesiyle ikinci kez tutuklanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de arp ettiği doktoru sosyal medya hesabı üzerinden tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan Volkan Kuşçu isimli sanığın yargılanmasına başlandı.

Edirne Adliyesi 5. Asliye Caza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, asistan doktor B.B.Ö'nün annesi ve tutuklu sanık Volkan Kuşçu katıldı.

Sanık Volkan Kuşçu savunmasında, annesini kaybetmenin verdiği bir anlık öfkeyle doktoru darp ettiğini ve yaşanan olaydan pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Tahliyesinin ardından sosyal medya hesabında bir filmden kesit paylaştığını ifade eden Sanık Kuşçu, paylaşımıyla kimseyi tehdit etmediğini iddia etti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde kanser tedavisi gören ve hastalığına yenik düşen Nazife Kuşçu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Annesinin ölüm haberini veren asistan doktor B.B.Ö., hastanın oğlu Volkan Kuşçu tarafından darp edilmişti. Asistan doktor B.B.Ö.'nün "Beyaz kod" bildiriminin ardından Volkan Kuşçu polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Yapılan ölçümde 1.30 promil alkollü olduğu belirlenen Kuşçu'ya ev hapsi cezası verilmiş, yapılan itiraz üzerine daha sonra tutuklanmıştı.

İlk duruşmada tahliye edilen Volkan Kuşçu'nun daha sonra darp ettiği doktora yönelik sosyal medya üzerinden 'Ne olursa olsun, cezaevine giren insan bir süre sonra katile dönüşür' repliğinin geçtiği bir dizi sahnesini anlatan tehdit paylaşımları yaptığı gerekçesiyle dava açılmış ve tekrar tutuklanmıştı.

Kuşçu hakkında darp davasının yanı sıra tehditle ilgili açılan ikinci davanın ilk duruşması Edirne 5'inci Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya doktor B.B.Ö. katılmazken avukatları ile B.B.Ö'nün annesi, yakınları avukatlar ve çok sayıda meslektaşı ile sanık Volkan Kuşçu katıldı.

Kuşçu, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza verme zorunluluğu ile adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilerek, duruşma ileri bir tarihine ertelendi.