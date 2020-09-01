Son dakika! MSB, Yüksekova dağlarındaki yaban hayatı görüntülerini paylaştı
Son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör unsurlarından arındırılan Hakkari'nin dağlarındaki yaban hayatına ilişkin görüntü paylaştı.
01.09.2020 17:49 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:53
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör unsurlarından arındırılan Hakkari'nin dağlarındaki yaban hayatına ilişkin görüntü paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mekanın gerçek sahipleri geri geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi ve başarılı operasyonları sonucu terörden temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları, artık doğadaki sevimli dostlarımıza emanet" denildi.
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Kaynak: DHA