Son dakika... Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce şehitler için mevlit okutuldu
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Son dakika... Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce şehitler için mevlit okutuldu

Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Son dakika... Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce şehitler için mevlit okutuldu

Son dakika haberleri: Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitler için mevlit programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Polis Haftası dolayısıyla, Hacı Sait Camisi'nde Kovid-19 tedbirlerine uygun düzenlenen programda İl Müftülüğü görevlilerince Kuran-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunca gösteri düzenlendi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, bazı kurum amirleri ve polisler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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